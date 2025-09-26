Viettel giúp khẳng định vị thế viễn thông Lào trong khu vực

Chiều 26/9, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ công bố kết quả công nhận Công ty Star Telecom (Unitel) - liên doanh giữa Tập đoàn Viettel (Việt Nam) và Lao Asia Telecom của Bộ Quốc phòng Lào, là nhà mạng có hạ tầng mạng lưới tốt nhất tại Lào.

Giải thưởng Speedtest, do tổ chức quốc tế uy tín Ookla trao tặng, dựa trên việc phân tích, đánh giá dữ liệu khách quan từ chính trải nghiệm và kiểm tra dịch vụ hằng ngày của người sử dụng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định vị thế viễn thông Lào trên bản đồ khu vực.

Theo tổ chức Ookla, kết quả Speedtest Connectivity Score (các yếu tố đo lường hiệu suất kết nối Internet) cho thấy Unitel đã đạt những chuẩn mực mới, không chỉ ở quy mô hạ tầng mà còn ở tốc độ và trải nghiệm khách hàng, tiệm cận với các thị trường tiên tiến trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Giải thưởng Speedtest là danh hiệu cao quý dành cho các nhà mạng có chất lượng dịch vụ vượt trội, với điểm số được tính toán dựa trên các tiêu chí như tốc độ truy cập và trải nghiệm.

Bà Susila Johnston - đại diện tổ chức Ookla - nhấn mạnh: “Chúng tôi lựa chọn dựa trên 3 yếu tố then chốt: chất lượng hình ảnh qua các nền tảng video, trải nghiệm khi chơi game và độ phủ sóng rộng khắp trên toàn lãnh thổ. Đây là những yếu tố khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng tiếp tục bứt phá của viễn thông Lào."

Ông Soutchai Lorlonesy - Cục trưởng Cục Quản lý Viễn thông, Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, khẳng định giải thưởng này không chỉ dành cho một doanh nghiệp, mà còn là niềm tự hào chung của thị trường viễn thông Lào, giúp người dân Lào tiếp cận nhanh chóng và thuận tiện hơn với các dịch vụ trực tuyến của Đảng, Nhà nước, cũng như các nền tảng thương mại điện tử. Đây là hạ tầng then chốt trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước Lào.

Sau 16 năm phát triển, Unitel đã không ngừng mở rộng hạ tầng viễn thông từ 2G, 3G, 4G đến 5G, với gần 10.000 trạm thu phát sóng di động (BTS), phủ sóng 95% dân số và hơn 43.000 km cáp quang trên cả nước. Những nỗ lực này đã thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, đồng thời tạo nền tảng cho các dịch vụ số phát triển, phục vụ đời sống của nhân dân.

Ông Phan Xuân Lượng - Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Unitel, cho biết trong thời gian tới, Unitel sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới đến các vùng sâu, vùng xa, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực trên đất nước Lào. Bên cạnh đó, Unitel cũng sẽ tăng cường triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ an toàn cho người dùng trên không gian mạng.

Giải thưởng lần này không chỉ là minh chứng cho sự phát triển bền bỉ của Unitel mà còn góp phần nâng cao vị thế quốc gia và khẳng định vai trò quan trọng của hạ tầng số đối với tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế./.

