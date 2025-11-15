Vinh danh 91 sáng kiến giáo dục thông minh - SEI Awards năm 2025

Ngày 15/11, tại Hà Nội, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh “Sáng kiến giáo dục thông minh - SEI Awards” lần thứ ba, năm 2025 trong khuôn khổ Diễn đàn Công nghệ và Chuyển đổi số giáo dục - Edtech Việt Nam.

Chương trình nhằm ghi nhận các tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Phát biểu khai mạc, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, mô hình AI thế hệ mới, dữ liệu mở và các công nghệ mô phỏng số đang định hình lại cách thức tạo lập và lan tỏa tri thức.

Giáo dục bước vào giai đoạn mới, đòi hỏi năng lực làm chủ tri thức theo phương thức số hóa. Hai nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW năm 2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đã xác lập định hướng chiến lược cho tiến trình này.

Theo Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, Diễn đàn Edtech Việt Nam và SEI Awards là nơi hội tụ giữa khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo, thúc đẩy áp dụng các giải pháp công nghệ trong dạy và học. Việc bình chọn, tôn vinh sáng kiến giúp đánh giá hiệu quả chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục, đồng thời tạo không gian để các đơn vị giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và phát triển mô hình giáo dục thông minh.

Ban Tổ chức cho biết sau hai tháng triển khai, chương trình nhận hơn 200 hồ sơ tham dự và lựa chọn 91 đơn vị được vinh danh ở 3 hạng mục: môi trường giáo dục của năm, sáng tạo giáo dục của năm và ảnh hưởng giáo dục của năm. Đây là các sáng kiến có tính ứng dụng cao, đóng góp thiết thực cho đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số trong dạy học.

Cũng theo Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, những sáng kiến được tôn vinh là cơ sở thực tiễn quan trọng để hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục chuyển sang giai đoạn chuẩn hóa, hệ thống hóa và tối ưu hóa, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng khoa học, công nghệ, thúc đẩy phản biện chính sách, kết nối nguồn lực sáng tạo, đồng hành cùng các trường học và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số giáo dục.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận cho các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục có sáng kiến tiêu biểu đồng thời, ghi nhận sự tham gia của các đơn vị đồng hành, Hội đồng giám khảo và các tổ chức hỗ trợ chuyên môn đã góp phần bảo đảm chất lượng thẩm định, lựa chọn sáng kiến./.

