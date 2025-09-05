Vĩnh Long cấp mới chủ trương đầu tư đối với 26 dự án

Chính sách ưu đãi thu hút các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm 2025 đang tạo được kết quả tích cực.

Cụ thể, đến cuối tháng 8, tỉnh Vĩnh Long đã thu hút cấp mới chủ trương đầu tư 26 dự án trong nước và nước ngoài; trong đó, có 5 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 14,48 triệu USD và 21 dự án trong nước, với tổng vốn hơn 6.022 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, quy hoạch tỉnh Vĩnh Long (Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh có 1 khu kinh tế Định An đang hoạt động, với tổng diện tích 39.020 ha và 17 khu công nghiệp, tổng diện tích 3.283 ha.

Đến nay, tỉnh đã thành lập được 9 khu công nghiệp, với tổng diện tích 1.757 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư hạ tầng 12.446 tỷ đồng và Khu kinh tế Định An đã thu hút các dự án thuộc các lĩnh vực như: nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời, hạ tầng khu chức năng, hydro xanh, thương mại du lịch, cảng biển…

Khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện đã thu hút 219 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực; trong đó, có 87 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 84.761 tỷ đồng và hơn 4.043 triệu USD.

Khu kinh tế Định An đã thu hút được 49 dự án; Khu công nghiệp Long Đức có 34 dự án đầu tư, với tỷ lệ lấp đầy 100%; Khu công nghiệp Giao Long có 40 dự án đầu tư, với tỷ lệ lấp đầy 100%; Khu công nghiệp An Hiệp có 16 dự án đầu tư, với tỷ lệ lấp đầy đạt 100%; Khu công nghiệp Hòa Phú có 40 dự án đầu tư, với tỷ lệ lấp đầy 99%; Khu công nghiệp Bình Minh có 34 dự án đầu, với tỷ lệ lấp đầy 92%.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, hiện nay tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, như: Hiệp Mỹ Tây, Tân Ngại, Bình Phú, Tân Bình, Thuận An, Phong Nẫm... Việc thu hút đầu tư luôn được Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm xúc tiến kêu gọi thu hút đầu tư.

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương xây dựng kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch; rà soát và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư phù hợp, nhằm thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Trung ương và của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Tỉnh đẩy mạnh thực thi các giải pháp cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhằm tạo sự hài lòng cho các doanh nghiệp khi đến tìm hiểu môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh./.

