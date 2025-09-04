Vốn FDI "chảy" vào Đà Nẵng trong 8 tháng tăng hơn 9 lần

Dòng vốn đầu tư trong nước và quốc tế chảy vào Đà Nẵng trong 8 tháng đã có sự bứt phá rõ rệt. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của thành phố trên bản đồ đầu tư.

Theo Chi cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, về thu hút đầu tư trong nước, trong khoảng thời gian từ ngày 1-20/8, thành phố ghi nhận tổng vốn đầu tư đạt 77.385 tỷ đồng, gồm 3 dự án cấp mới với tổng vốn 1.986 tỷ đồng và 1 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 75.399 tỷ đồng.

Tính chung 8 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư trong nước đạt 140.470 tỷ đồng; trong đó, có 72 dự án được cấp mới với số vốn 46.023 tỷ đồng và 27 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng thêm 94.447 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tháng 8/2025 (tính từ 1-20/8/2025), thành phố Đà Nẵng thu hút được 94,9 triệu USD, tăng hơn 9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, có 10 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt 94,8 triệu USD; không phát sinh dự án điều chỉnh vốn và có 3 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với số vốn gần 0,1 triệu USD.

Tính từ đầu năm đến ngày 20/8, thành phố đã thu hút được 333,3 triệu USD; trong đó, cấp mới cho 72 dự án với vốn đăng ký cấp mới đạt 225,9 triệu USD; 24 lượt dự án điều chỉnh tăng, giảm vốn với tổng vốn 86,0 triệu USD; phát sinh 29 lượt mua phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với tổng giá trị 21,5 triệu USD.

Không chỉ nhờ vị trí chiến lược và hạ tầng đang từng bước hoàn thiện, mà còn bởi chính sách cởi mở và sự cam kết đồng hành của chính quyền, Đà Nẵng đang dần khẳng định hình ảnh một môi trường đầu tư năng động, an toàn và giàu tiềm năng.

Diễn biến tích cực này tạo thêm nền tảng quan trọng để thành phố thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng hợp tác và hướng tới những mục tiêu phát triển dài hạn.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, thành phố Đà Nẵng đang khẳng định vị thế một điểm đến đầu tư hấp dẫn nhờ lợi thế địa lý chiến lược, hệ thống hạ tầng từng bước đồng bộ, lực lượng lao động trẻ, năng động cùng môi trường chính sách ngày càng cởi mở.

Với định hướng thu hút các dòng vốn chất lượng cao, thành phố đặt mục tiêu tiên phong trong phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Trong tháng 8/2025, thành phố đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư khu thương mại tự do với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển cùng Khu thương mại tự do Đà Nẵng.”

Sự kiện này diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1142/QĐ-TTg về việc thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng với tổng diện tích 1.881ha, gồm 7 khu vực chức năng.

Mỗi khu vực mang một vai trò riêng biệt, nhưng đều cùng hướng đến mục tiêu chung là thúc đẩy hội nhập quốc tế, áp dụng cơ chế ưu đãi vượt trội về hải quan, thuế, logistics, đầu tư, công nghệ và dịch vụ, qua đó hình thành một cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên.

Việc đưa FTZ vào vận hành không chỉ là một nhiệm vụ trọng tâm trước mắt mà còn là bước đi mang tính chiến lược, mở ra dư địa phát triển mới, tạo động lực bền vững cho nền kinh tế thành phố.

Trên tinh thần “Thành công của nhà đầu tư là thành công của thành phố,” chính quyền Đà Nẵng khẳng định cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các dự án đầu tư sớm được triển khai hiệu quả và lâu dài./.

Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng 2 con số trong 6 tháng đầu năm Chủ động trong mọi tình huống chuẩn bị sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Đó là đánh giá của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại hội nghị Thành ủy lần thứ 20.