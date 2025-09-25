Vụ học sinh bạo lực với cô giáo: Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên nói gì?

Vụ việc em học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Đại Kim có hành vi vi phạm với giáo viên cho thấy học sinh cần được hỗ trợ, tư vấn một cách tổng thể là chia sẻ của ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) với báo chí.

Vì sự tiến bộ của học sinh

- Thưa ông, vụ việc học sinh lớp 7 ở Trường Trung học cơ sở Đại Kim có hành vi bạo lực với cô giáo đã gây bức xúc dư luận. Vụ việc diễn ra đúng thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19 về khen thưởng, kỷ luật học sinh, trong đó có việc bỏ quy định tạm đình chỉ học tập, hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản kiểm điểm. Nhiều ý kiến lo ngại mức kỷ luật này chưa đủ tính răn đe và có thể dẫn đến tái diễn các hành vi vi phạm nghiêm trọng. Ông có thể chia sẻ về vấn đề này?

Ông Hoàng Đức Minh: Việc ban hành Thông tư 19 là một bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống chính sách giáo dục, tăng cường phân cấp, phân quyền cho nhà trường trong công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh. Thông tư 19 bổ sung các nguyên tắc nhân văn, vì sự tiến bộ của học sinh, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp quản lý và giáo viên; bảo đảm sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội; nhấn mạnh vai trò giáo dục và sự phát triển toàn diện của học sinh.

Với những trường hợp nằm ngoài quy định của Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT (tức là ngoài thẩm quyền xử lý của nhà trường), tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của học sinh, sẽ áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự (theo trách nhiệm xử lý của các cơ quan có thẩm quyền), không chỉ dừng lại ở mức độ viết bản kiểm điểm và cũng không chỉ có mỗi nhà trường có trách nhiệm xử lý vi phạm.

- Có ý cho rằng vụ việc ở Trường Trung học cơ sở Đại Kim cho thấy học sinh đang có vấn đề về tâm lý và cần sự hỗ trợ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa ban hành Thông tư số 18/2025/TT-BGDĐT về tư vấn tâm lý cho học sinh, sinh viên. Ông có thể chia sẻ về vấn đề này?

Ông Hoàng Đức Minh: Đối với vụ việc học sinh lớp 7 ở Trường Trung học cơ sở Đại Kim, tôi đánh giá học sinh cần có sự tư vấn, hỗ trợ về nhiều nội dung, một cách tổng thể. Nhà trường có thể áp dụng quy trình 5 bước tư vấn theo hướng dẫn của Bộ để hỗ trợ cho học sinh về nội dung tâm lý, kỹ năng sống, chính sách, pháp luật…

Điều này góp phần đánh giá, phân loại vấn đề của học sinh; xác định nguyên nhân, khó khăn của học sinh; từ đó xác định các giải pháp, hình thức tư vấn, hỗ trợ phù hợp với vấn đề học sinh gặp phải; xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho học sinh về tâm lý, học tập, kỹ năng sống, pháp luật… và báo cáo kết quả cho các cấp liên quan.

Thông tư 18/2025/TT-BGDĐT xác định rõ mục đích của công tác tư vấn học đường và công tác xã hội là nâng cao năng lực cho người học trong phòng ngừa, nhận diện khó khăn, giải quyết và tìm kiếm sự trợ giúp phù hợp để khắc phục khó khăn về học tập, tâm lý và quan hệ xã hội.

Việc này cũng nhằm rèn luyện kỹ năng sống, tăng cường ý chí, bản lĩnh, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần; hình thành thái độ ứng xử phù hợp trong quan hệ xã hội, góp phần hoàn thiện nhân cách của người học.

Hình ảnh cắt từ clip vụ học sinh quật ngã giáo viên tại Trường Trung học cơ sở Đại Kim.

Công tác tư vấn học đường và công tác xã hội là giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn, khác biệt của người học, đồng thời can thiệp, hỗ trợ với những hệ quả của những hành vi này gây ra. Do vậy, làm tốt công tác tư vấn học đường và công tác xã hội được quy định tại Thông tư 18/2025/TT-BGDĐT sẽ góp phần hỗ trợ triển khai hiệu quả, bổ trợ cho công tác khen thưởng, kỷ luật được quy định tại Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT.

- Trong vụ việc này, giáo viên cũng bị tổn thương tâm lý. Vậy vấn đề tâm lý cho giáo viên sẽ được quan tâm như thế nào thưa ông?

Ông Hoàng Đức Minh: Đối với công tác hỗ trợ tâm lý cho giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các cuộc tập huấn kỹ năng để giáo viên hỗ trợ tâm lý cho bản thân, đồng nghiệp. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục triển khai chỉ đạo, hướng dẫn công tác tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục.

Đẩy mạnh tư vấn học đường

- Trên thực tế, tư vấn tâm lý học đường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm đặt ra từ nhiều năm nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Theo ông, đâu là nguyên nhân và Thông tư 18/2025/TT-BGDĐT sẽ khắc phục được các tồn tại này như thế nào?

Ông Hoàng Đức Minh: Bộ đã có Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT về hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông nhưng việc thực hiện còn nhiều khó khăn. Nhiều cơ sở giáo dục chưa bố trí được nhân sự chuyên trách, hoạt động tư vấn còn mang tính kiêm nhiệm, thiếu kinh phí, cơ sở vật chất chưa bảo đảm. Một số nơi chưa có phòng tư vấn riêng biệt hoặc hoạt động còn mang tính hình thức. Việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội chưa đồng bộ; công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Thông tư 18/2025/TT-BGDĐT, đã quy định cụ thể hơn cũng như phối hợp với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chế độ chính sách cho viên chức tư vấn học sinh; quy định về phòng tư vấn tâm lý học đường; việc phối hợp giữa các bên liên quan… Điều này góp phần đảm bảo tính khả thi của việc thi hành Thông tư. Theo đó, các cơ sở giáo dục phải bảo đảm được nguồn tài chính, nhân lực, bố trí, sắp xếp địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học.

Cụ thể, về nhân lực, Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 đã quy định vị trí việc làm chuyên trách Tư vấn học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập: mỗi trường phổ thông được bố trí 1 người, trường hợp không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên kiêm nhiệm. Thông tư số 11/2024/TT-BGDĐT ngày 18/9/2024 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Sau khi 2 thông tư này có hiệu lực, tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập đã có vị trí việc làm tư vấn học sinh đảm nhận nhiệm vụ tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học.

Về nguồn tài chính, Thông tư 18/2025/TT-BGDĐT quy định “bố trí kinh phí thực hiện công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học từ nguồn tài chính của đơn vị và nguồn lực hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.” Ngoài ra, Thông tư 18/2025/TT-BGDĐT cũng bổ sung giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho vị trí viên chức tư vấn học sinh. Theo đó, chương trình quy định chi tiết về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về hoạt động nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh, hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng, tổ chức thực hiện bồi dưỡng. Nhiệm vụ chính của viên chức tư vấn học sinh là làm công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành các kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ phối hợp với tổ chức, đơn vị liên quan để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tư vấn tâm lý trong các trường phổ thông.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

