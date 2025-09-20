Bộ GD-ĐT đề nghị xác minh, xử lý nghiêm vụ việc tại Trường THCS Đại Kim

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo đục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho hay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội báo cáo về vụ việc học sinh có hành vi sai trái với giáo viên chủ nhiệm xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Đại Kim, phường Định Công.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Phường Định Công đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo khi thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc ta; trái với những quy định của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Vì vậy, mọi hành vi sai trái đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mặt khác, trong việc xử lý học sinh, nhất là đối với các trường hợp đặc biệt, cần cân nhắc các biện pháp phù hợp để vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính răn đe và tạo điều kiện cho học sinh sửa sai.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội rút kinh nghiệm, chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là Trường Trung học cơ sở Đại Kim chú trọng công tác xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, dân chủ, không có bạo lực học đường. Hà Nội chú ý công tác giáo dục đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng thầy, cô giáo đối với học sinh; làm tốt công tác tư vấn tâm lý học đường, sớm phát hiện những trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về tâm lý để cùng với gia đình có biện pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp.

Bộ cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nâng cao năng lực quản trị, điều hành của ban giám hiệu, chủ động và có biện pháp xử lý tình huống mất an toàn trong nhà trường; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, từ sớm các hành vi sai phạm của học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, các cơ quan chức năng của địa phương để đảm bảo an toàn trường học./.

