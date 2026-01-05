Vụ thiếu niên tử vong ở Trung tâm công tác xã hội Hải Hà: Khởi tố Giám đốc

Ngày 5/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh để điều tra theo quy định; ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, cùng 9 người do liên quan đến cái chết của học viên 17 tuổi.

Các đối tượng gồm: Phạm Hồng Thái; Nguyễn Ngọc Lương; Nguyễn Huy Hoàng; Nguyễn Duy Công; Lê Quang Khoa; Phạm Đức Hiền; Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 4, Điều 134 - Bộ luật Hình sự 2015 và Nguyễn Xuân Khải về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 1, Điều 134 - Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan chức năng ra Lệnh tạm giam đối với Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa và Nguyễn Văn Hải; đề nghị Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 phê chuẩn; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; tạm hoãn xuất cảnh đối với Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức và Nguyễn Xuân Khải.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ nội dung vụ án, xử lý các đối tượng và xử lý hành vi vi phạm của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà theo quy định pháp luật.

Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập 2 Đoàn kiểm tra đột xuất, toàn diện hoạt động của 19 Trung tâm công tác xã hội ở tỉnh. Sở đã đình chỉ hoạt động 2 Trung tâm (Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cơ sở 1 và Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cơ sở 2); tạm dừng hoạt động 4 Trung tâm gồm: Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương, Trung tâm Công tác xã hội Hạnh Phúc, Trung tâm Công tác xã hội Hoa Nụ Cười (Cơ sở 1), Trung tâm Công tác xã hội Ngôi Nhà Nhỏ; lý do là thay đổi địa điểm hoạt động so với giấy phép hoạt động nhưng chưa đề nghị điều chỉnh cấp phép theo quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng có liên quan điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tập thể và cá nhân liên quan, tăng cường triển khai, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác quản lý nhà nước, bảo đảm quyền của người dân tham gia học tập, sinh hoạt tại các Trung tâm công tác xã hội ở tỉnh, trong đó, tập trung triển khai ngay một số nội dung công việc liên quan.

Cụ thể, Sở Y tế làm rõ trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, nhân viên được phân công phụ trách, quản lý, theo dõi hoạt động của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, có biểu hiện thiếu kiểm tra, giám sát, buông lỏng quản lý để xảy ra sự việc đáng tiếc tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà ngày 23/12/2025; nghiêm túc thực hiện nghiêm các quy định về kiểm điểm, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân các xã phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ hoạt động của Trung tâm công tác xã hội, kiến nghị xử lý nghiêm, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm.

Ngày 23/12/2025, tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (phường An Sinh) đã xảy ra vụ việc làm 1 học viên tử vong. Theo báo cáo của Công an tỉnh, nạn nhân là P.H.N (sinh năm 2008, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), được gia đình đưa đến nhập học tại Trung tâm Hải Hà vào ngày 21/12/2025 để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống.

Đến sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên P.H.N xảy ra mâu thuẫn với một số người tại Trung tâm, dẫn đến xô xát. Sau đó, nạn nhân có biểu hiện sức khỏe suy giảm, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Chiều cùng ngày, học viên được gia đình đưa về nhà và tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã rực tiếp chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường An Sinh, Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để làm rõ vụ việc.

Sở Y tế Quảng Ninh chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà rà soát, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, nhân viên quản lý, theo dõi để xảy ra vụ việc nêu trên; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường An Sinh, Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sở Y tế kiểm tra toàn diện các Trung tâm công tác xã hội đang hoạt động ở tỉnh; đình chỉ hoặc tạm dừng hoạt động các cơ sở không đủ điều kiện hoặc có dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm cá nhân và tổ chức có liên quan./.

