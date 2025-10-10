Xây dựng cộng đồng hữu nghị, phồn thịnh giữa Hải Phòng và Trung Quốc

Tối 10/10, Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc thành phố Hải Phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam cùng các cơ quan liên quan tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt-Trung 2025.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, chương trình giao lưu hữu nghị Việt-Trung 2025 diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Tại Hải Phòng, về lĩnh vực giao lưu nhân dân, thời gian qua, thành phố có nhiều hoạt động sôi nổi góp phần đẩy mạnh giao lưu hữu nghị nhân dân hai nước.

Chương trình giao lưu hữu nghị hôm nay, với trọng tâm là giao lưu nhân dân, kết nối doanh nghiệp hai nước, một lần nữa khẳng định sức sống và tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế giữa Hải Phòng và các doanh nghiệp, đối tác Trung Quốc.

Đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc phát biểu. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Đây là dịp củng cố tình hữu nghị truyền thống của Hải Phòng với Trung Quốc, đồng thời cùng nhau chia sẻ, tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới và xây dựng một cộng đồng hữu nghị, phồn thịnh, chia sẻ lợi ích và phát triển tại thành phố Hải Phòng.

Theo ông Hoàng Minh Cường, thành phố Hải Phòng luôn xác định hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp của Trung Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại, xúc tiến hợp tác, đầu tư.

Hải Phòng hiện có quan hệ hợp tác, hữu nghị với 6 địa phương của Trung Quốc. Thời gian qua, thành phố tiếp đón nhiều đoàn doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp lớn của Trung Quốc đến làm việc, tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó, góp phần mở rộng cơ hội kết nối giao thương, tăng cường quan hệ hợp tác đoàn kết, phát triển giữa nhân dân, địa phương, doanh nghiệp của Trung Quốc và thành phố Hải Phòng.

Về hoạt động đầu tư, hiện nay, thành phố có 1.737 dự án FDI đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số vốn đầu tư là 50,3 tỷ USD, trong đó, có 769 dự án đầu tư đến từ Trung Quốc với tổng số vốn đạt 12,77 tỷ USD, chiếm trên 1/4 tổng số vốn FDI thu hút toàn thành phố.

Bà Đào Khánh Hà, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc thành phố Hải Phòng khen tặng doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Trung Quốc tiêu biểu. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Sự hiện diện và những dự án đầu tư ngày càng tăng của các doanh nghiệp Trung Quốc đã và đang góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng.

Tại chương trình, các nhà đầu tư đều khẳng định, những thay đổi vượt trội của Hải Phòng trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Hải Phòng nói riêng, Việt Nam nói chung với Trung Quốc.

Bà Cao Ping, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Bao bì ADHES Việt Nam cho biết, Hải Phòng là thành phố cảng, cửa ngõ của khu vực phía Bắc Việt Nam. Thành phố không chỉ sở hữu vị trí địa lý chiến lược mà còn hội tụ năng lực phát triển công nghiệp mạnh mẽ cùng triển vọng thị trường rộng mở.

Những năm gần đây, chính quyền thành phố nỗ lực vượt bậc trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các thủ tục phê duyệt ngày càng nhanh chóng. Tất cả thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của thành phố Hải Phòng đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Cùng với Hải Phòng, Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc thành phố đã mang đến cho tình hữu nghị Việt-Trung sức sống bền lâu, ấm áp, đầy ý nghĩa, đồng thời tạo dựng nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước./.

