Xử phạt mỗi "ông lớn" ngành vàng 200 triệu đồng vì vi phạm luật cạnh tranh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) vừa ban hành quyết định xử phạt một số doanh nghiệp kinh doanh vàng vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Theo đó, tại Quyết định số 199/QĐ-CT ngày 4/8/2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC (Mã số doanh nghiệp: 0301045759) với số tiền 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu (Mã số doanh nghiệp: 0100683952), tại Quyết định số 202/QĐ-CT ngày 6/8/2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh đối với Công ty này với số tiền 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Ngoài ra, hai doanh nghiệp khác là Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji cũng bị xử phạt về hành vi tương tự với số tiền 200.000.000 đồng.

Theo quyết định của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia, các doanh nghiệp trên phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng cũng cho biết trong quá trình điều tra, các doanh nghiệp đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm./.

