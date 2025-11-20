Xuân Son "cứu rỗi" đội tuyển Việt Nam, FIFA báo tin cực vui sau trận thắng Lào

Đội tuyển Việt Nam trải qua trận đấu không quá ấn tượng trước đối thủ Lào. Dù thắng 2-0 nhưng "Những chiến binh Sao Vàng" vẫn bộc lộ nhiều điểm hạn chế và khiến người hâm mộ không thể hài lòng.

Dẫu vậy, với cá nhân tiền đạo Nguyễn Xuân Son, việc được trở lại sau 1 năm vắng bóng bởi chấn thương nặng, đồng thời lập công mang về bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam, đã mang tới một tín hiệu đầy lạc quan.

Trong lối chơi chung của toàn đội, Xuân Son vẫn biết cách tạo ra điểm nhấn dù chỉ được vào sân đầu hiệp 2. Nói không quá, chính tinh thần của Xuân Son đã tiếp thêm động lực cho các đồng đội xung quanh, để rồi giúp đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik giành trọn 3 điểm trên đất Lào./.