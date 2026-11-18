Hoạt cảnh tái hiện tình nghĩa vợ chồng và tình đồng chí của hai liệt sỹ Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết trong buổi khai mạc trưng bày. (Ảnh: Ban quản lý di tích)

Nhân các dịp kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026), Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề có tên "Giữ trọn lòng son."

Sự kiện khai mạc ngày 18/11, mang đến những góc nhìn mềm mại hơn về tinh thần cách mạng của các chiến sỹ cách mạng, thông qua tình yêu đôi lứa, những cánh thư gửi về cho người thân, gia đình, và các hoạt động để du khách tương tác trực tiếp hoặc thông qua công nghệ.

Tại sự kiện còn có mô hình trái tim đặc biệt, có tích hợp công nghệ NFC. Khách tham quan tương tác với mô hình này sẽ được phát trích đoạn xúc động trong một lá thư bất kỳ, hoặc nghe một khúc nhạc xẩm được sáng tác dành riêng cho sự kiện.

Mô hình trái tim đi kèm câu chuyện về tình yêu và sự hy sinh cao cả của các nhà hoạt động cách mạng tiêu biểu. (Ảnh: Ban quản lý di tích)

Một điểm nhấn khác tại triển lãm còn có 6 "trái tình yêu" tương đương 6 câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng, tình cảm đôi lứa của các nhà cách mạng bấy giờ.

Đó là “Trái Kiên trung” kể câu chuyện hai nhà cách mạng Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai; “Trái Sắt son” về vợ chồng nhà cách mạng Nguyễn Phong Sắc, Hoàng Thị Ái; “Trái Bền gan” - hai chiến sỹ Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết; “Trái Hy sinh” là câu chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ đầu - nhà cách mạng Nguyễn Thị Quang Thái; “Trái Đồng hành” về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và cán bộ cách mạng Ngô Thị Huệ; và “Trái Một lòng” về cố Tổng Bí thư Trường Chinh và người vợ Nguyễn Thị Minh.

Mỗi câu chuyện khắc họa một sắc thái riêng. Có "trái" nổi bật với "vị đắng" của chia ly, có "trái" để lại ấn tượng sâu sắc về lòng hy sinh, sự chờ đợi trong lặng thầm. Cũng có “trái” neo lại lòng người nghe nhờ hơi ấm của sự thủy chung và niềm tin sắt son... Nhưng điểm chung là "trái" nào cũng mang đậm ý chí kiên cường và niềm tin vào lý tưởng cách mạng.

Ông Đoàn Hữu Thành, con rể lớn nhất của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ. (Ảnh: Ban quản lý di tích)

Có mặt tại buổi khai mạc trưng bày, ông Đoàn Hữu Thành, con rể lớn nhất của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ, cảm thấy bồi hồi khi nhớ rằng bố mẹ vợ thực chất có rất ít thời gian được sống bên nhau.

"Khi ông ở trong Nam thì bà lại ra Bắc, gia đình hiếm khi có những khoảnh khắc sum vầy. Dẫu vậy, bà luôn ghi nhớ và thực hiện những lời ông dặn dò, gìn giữ sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình," ông kể.

Qua các câu chuyện tại trưng bày, ông nói gia đình chính là gốc rễ để phát triển xã hội. "Mỗi người cần sống tốt với bản thân, đối xử hài hòa, nhân ái với những người xung quanh. Từ đó mới có thể xây dựng những mối quan hệ gia đình thực sự gắn bó, yêu thương và tạo nền tảng cho một xã hội phát triển bền vững," ông Thành chia sẻ./.

Từ ký ức ngục tù đến giá trị của hòa bình hôm nay Với gần 300 hình ảnh, tư liệu lịch sử, trưng bày chuyên đề góp phần tái hiện những năm tháng đấu tranh kiên cường của các chiến sỹ cách mạng, đồng bào yêu nước tại Nhà tù Côn Đảo.