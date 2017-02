Ảnh minh họa. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.Theo đó, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo gồm: Dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông; Dịch vụ giáo dục trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm; Dịch vụ giáo dục đại học; Dịch vụ giáo dục thường xuyên; Nhóm dịch vụ khác.Trong đó, hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường cấp giáo dục mầm non; hoạt động dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cấp giáo dục phổ thông được ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện.Các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, dự bị cũng được ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện.Những dịch vụ giáo dục đại học được ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện gồm: Đào tạo trình độ đại học đối với các ngành sư phạm, chuyên ngành Mác​-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, các chuyên ngành: Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh, những ngành khó tuyển, ngành trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, ngành khoa học cơ bản; Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ đối với các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh, những ngành khó tuyển, ngành trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, ngành khoa học cơ bản.Ngoài ra, hoạt động giảng dạy lý thuyết và thực hành ở trên lớp và tổ chức thực tập, nghiên cứu khoa học thuộc trình độ trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm; chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ thuộc giáo dục thường xuyên... cũng được ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện.Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bảo đảm đủ ngân sách để thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công quy định theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành./.