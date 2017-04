Cánh đồng đậu tương tại Minga Guazu,Paragoay bị ảnh hưởng do hạn hán. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo một nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ Water Footprint Network (WFN) do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ thực hiện, tình trạng khan thiếu nước do biến đổi khí hậu có thể đẩy giá thịt và bơ sữa tăng lên ở châu Âu khi làm gián đoạn nguồn cung đậu tương, loại ngũ cốc thường được sử dụng nhiều trong chăn nuôi.Nguồn đậu tương của EU hầu hết là từ bên ngoài khối, chủ yếu từ Argentina, Brazil và Mỹ.Theo Ertug Ercin, đồng tác giả của báo cáo trên, 57% lượng đậu tương nhập khẩu là từ các khu vực có nguy cơ thiếu nước cao và điều này khiến châu Âu có thể đứng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung.Rủi ro lớn nhất mà ngành sản xuất thịt và bơ sữa của châu Âu phải đối mặt là biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngoài khu vực.Ông Ercin nhận định việc các khu vực trồng đậu tương có khả năng không đủ nước sẽ dẫn tới việc sản lượng giảm và giá tăng, từ đó làm giá thịt và các sản phẩm bơ sữa ở châu Âu tăng theo.Theo Giám đốc điều hành WFN, nền kinh tế EU phục thuộc vào điều kiện về nước đối với nhiều loại cây trồng ở các nơi khác của thế giới và điều này khiến khu vực dễ bị tổn thương trước tình trạng khan thiếu nước và hạn hán gia tăng.Theo Liên hợp quốc, khoảng 2/3 dân số toàn cầu đang sống ở các khu vực hứng chịu tình trạng thiếu nước trong ít nhất là một tháng mỗi năm.Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc cho rằng tình trạng này có thể nghiêm trọng hơn do hiện tượng Trái Đất ấm lên ảnh hưởng đến lượng mưa và gây ra hạn hán thường xuyên hơn./.