Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo. (Nguồn: EPA/TTXVN)



Hãng Yonhap ngày 23/7 dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang thúc đẩy điều chỉnh chức năng của các đơn vị an ninh và phản gián, trong bối cảnh những cơ quan này bị chỉ trích do có liên quan đến chính trị và giám sát cá nhân các binh sỹ thái quá.Nguồn tin cho hay: "Kể từ khi Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo nhậm chức, chúng tôi đang chuẩn bị các biện pháp cải cách đối với Bộ chỉ huy mạng và Bộ chỉ huy An ninh quốc phòng (DSC). Những cải cách này có thể bao gồm các biện pháp nhằm mục đích ngăn chặn các cơ quan này gây ra bất cứ sự hiểu lầm chính trị nào, hoặc thu thập thông tin có thể bị xem là giám sát thái quá."Bộ Chỉ huy mạng, đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ quân đội khỏi các nỗ lực tấn công mạng, đã gây tranh cãi vào năm 2012 khi các quân nhân của đơn vị này được cho là đã đăng các bình luận chính trị lên mạng Internet trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống.Trong khi đó, DSC, một cơ quan phản gián, đã bị chỉ trích vì giám sát thái quá cá nhân các binh sỹ./.