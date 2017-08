Mưa lũ ở huyện Điện Biên. (Ảnh: TTXVN phát)

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, đợt mưa lũ xảy ra từ 1-6/8 tại các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng đã làm 26 người chết (Yên Bái 6, Sơn La 12, Lai Châu 2, Điện Biên 5, Cao Bằng 1); 15 người mất tích (Yên Bái 9, Sơn La 5, Lai Châu 1); 27 người bị thương (Yên Bái 13, Sơn La 12, Cao Bằng 2).Đợt mưa lũ trên cũng làm 231 nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn; 425 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở; 398 hộ phải sơ tán, di dời; 338,5 ha lúa bị cuốn trôi, vùi lấp do sạt lở...Mưa lũ đã làm sạt lở Quốc lộ 279C, Quốc lộ 4H; Yên Bái: 7.314 m3 trên Quốc lộ 32; Sơn La: 2.385 m3, Cao Bằng 2.000 m3). Sạt lở 117.706 m3 đường tỉnh và huyện (Lai Châu 9.000 m3 trên một số tuyến đường giao thông huyện Nậm Nhùn, Mường Tè; Điện Biên 14.636m3 trên ĐT150, ĐT142, ĐT143; Yên Bái 42.500 m3 đường tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông; Sơn La 50.570 m3 trên ĐT109 và một số tuyến đường cấp huyện. 145 công trình thủy lợi bị hư hỏng (Yên Bái 141 công trình, Sơn La 3 công trình, Điện Biên 1 công trình); 2.072m kè bờ suối (Sơn La 2.000m, Điện Biên 72) bị thiệt hại. Tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 940 tỷ đồng.Theo Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện có 809 hồ chứa nhỏ ở Bắc Bộ đã đầy nước. Các hồ chứa vừa và lớn ở Bắc Bộ đạt trung bình từ 65-75% dung tích thiết kế. 588 hồ chứa nhỏ ở khu vực Bắc Trung Bộ đã đầy nước, các hồ chứa vừa và lớn ở Bắc Trung Bộ trung bình ở mức 70-75% dung tích thiết kế. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ở mức 65-75% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55% dung tích thiết kế.Các hồ chứa vừa và lớn do Công ty Kiểm tra chất lượng thủy lợi quản lý đã vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt. Các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tổ chức trực 24/24h khi có dự báo thời tiết nguy hiểm xảy ra trên lưu vực, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; hiện chưa có báo cáo về nguy cơ mất an toàn công trình của các địa phương. Các hồ chứa thủy điện đang đóng toàn bộ các cửa xả đáy.Để tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các cơ quan liên quan, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích; cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi động viên những gia đình có người thiệt mạng; giúp dân sửa chữa lại nhà cửa, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu, phục hồi sản xuất và đời sống.Văn phòng thường trực cũng yêu cầu huy động lực lượng khắc phục giao thông, nhất là các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện và các khu vực bị cô lập, chia cắt./.