Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất thép ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo số liệu do Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) công bố ngày 13/2, sản lượng thép thô của nước này tăng nhẹ trong năm 2016.Tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc trong năm ngoái đạt hơn 808 triệu tấn, tăng hơn 1% so với năm 2015. Trong khi đó, giá thép tiếp tục tăng cao, chỉ số giá thép nội địa của nước này trong tháng 12/2016 đạt hơn 99 điểm, tăng hơn 11 điểm so với tháng trước đó và cao hơn 44 điểm so với cùng kỳ năm 2015.Nền kinh tế giảm tốc khiến lĩnh vực sản xuất thép, vốn tồn tại căn bệnh dư thừa công suất, phải đối mặt với tình trạng xuống giá và đóng cửa hàng loạt nhà máy trong một số năm qua. Tuy nhiên, trước xu hướng tăng giá kể từ đầu năm 2016, nhiều nhà máy sản xuất thép của Trung Quốc đã khôi phục hoạt động.Chính phủ Trung Quốc từng nhấn mạnh việc cắt giảm công suất dư thừa là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch cải cách của nước này. Bởi lẽ tình trạng dư thừa công suất trong các lĩnh vực như thép và than đá đã và đang là lực cản đối với sức tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế.Trung Quốc lên kế hoạch cắt giảm thêm 100-150 triệu tấn thép vào năm 2020. Mục tiêu cắt giảm 45 triệu tấn thép của nước này trong năm 2016 cũng đã được hoàn thành trước thời hạn./.