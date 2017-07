Cảnh sát Thái Lan sẽ tăng cường an ninh tại các tòa nhà chính phủ. (Nguồn: inquirer.net)

Từ ngày 31/7, các lực lượng bảo vệ pháp luật Thái Lan sẽ triển khai nhiều biện pháp an ninh tại khu vực tòa nhà chính phủ và tất cả các phương tiện giao thông ra vào khu vực này sẽ bị kiểm tra chặt chẽ.Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong tuyên bố ngày 29/7 của Cục Cảnh sát đặc nhiệm Thái Lan, Đại tá Kiat Kabbua, Chỉ huy cảnh sát đặc nhiệm Tiểu khu 4, cho biết các biện pháp an ninh được áp dụng do trong thời gian này tại khu vực trên diễn ra nhiều hoạt động xây dựng, tu bổ nên số lượng xe ôtô qua lại tăng lên làm gia tăng nguy cơ về các lỗ hổng an ninh.Ông này cũng khẳng định công tác tăng cường an ninh ở tòa nhà chính phủ không liên quan gì đến việc Tòa án Tối cao dự kiến vào ngày 25/8 đưa ra phán quyết về vụ án cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị cáo buộc lơ là trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong chương trình trợ giá gạo.Các biện pháp an ninh này sẽ được áp dụng cho đến khi có thông báo mới.Chương trình trợ giá gạo là một nội dung chủ đạo trong chiến dịch tranh cử của bà Yingluck cùng đảng Pheu Thai, vốn đã giúp bà giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2011.Theo chương trình này, Chính phủ Thái Lan mua gạo của nông dân với giá gấp đôi giá thị trường và trữ tại các kho chứa của nhà nước trên toàn quốc.Ủy ban Chống tham nhũng Thái Lan cáo buộc bà Yingluck sao nhãng nhiệm vụ điều hành chương trình trợ giá gạo gây thiệt hại lớn.Tháng 1/2015, Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) đã bỏ phiếu nhất trí buộc tội bà Yingluck sao nhãng nhiệm vụ trong việc giám sát chương trình trợ giá lúa gạo và gây thiệt hại lớn cho đất nước. Với lời buộc tội này, bà Yingluck bị cấm tham gia các hoạt động chính trị trong 5 năm.Dự kiến, Tòa án Tối cao Thái Lan sẽ công bố phán quyết vào ngày 25/8 tới. Nếu bị phán quyết có tội, bà Yingluck sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù giam và tịch thu tài sản lên tới 35 tỷ baht để bồi thường cho những thiệt hại do chương trình trợ giá gạo gây ra.Chính quyền quân sự Thái Lan đã cảnh báo những người ủng hộ bà Yingluck không nên tụ tập tại tòa án./.