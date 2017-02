Ông Jean-Pierre Lacroix.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 14/2 đã bổ nhiệm ông Jean-Pierre Lacroix, người Pháp, làm Phó Tổng thư ký phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tạm thời trong một năm.Nhiệm kỳ của ông Lacroix bắt đầu từ ngày 1/4 và chỉ kéo dài một năm trong thời gian Liên hợp quốc tiến hành đánh giá lại các chức năng và cơ cấu tổ chức.Ông Lacroix, 56 tuổi, thay thế người tiền nhiệm Herve Ladsous sẽ thôi giữ chức vào tháng 3 tới sau 6 năm đảm nhận chức Phó Tổng thư ký phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình.Nguyên là Vụ trưởng Vụ Liên hợp quốc thuộc Bộ Ngoại giao Pháp, ông Lacroix sẽ phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, trong bối cảnh lực lượng này đang phải đối mặt với nhiều vụ bê bối xung quanh các cáo buộc cho rằng bình sỹ gìn giữ hòa bình có những hành vi lạm dụng tình dục.Trong khi đó, Mỹ - nước đóng góp tài chính lớn nhất cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đang xem xét cắt giảm phần đóng góp của họ từ mức hiện nay là chiếm 29% trong ngân sách 7,9 tỷ USD cho lực lượng này trong năm 2017.Trong tuyên bố nhậm chức hôm 1/1 vừa qua, Tổng thư ký Guterres đã cam kết sẽ tiến hành cải tổ Liên hợp quốc để tổ chức này cải thiện khả năng xử lý các cuộc khủng hoảng toàn cầu và ngăn chặn xung đột.Ông Gutteres cho biết ông đang thành lập một nhóm nghiên cứu nội bộ để đánh giá lại các chiến lược an ninh và hòa bình, hoạt động và cơ cấu của Liên hợp quốc. Nhóm này, do ông Tamrat Samuel, người Eritrea lãnh đạo, sẽ đệ trình kiến nghị vào tháng 6 tới.Nỗ lực cải cách Liên hợp quốc được tiến hành trong bối cảnh một số nước thành viên Liên hợp quốc chỉ trích việc bổ nhiệm công dân các nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an vào nhiều chức vụ chóp bu của tổ chức này.Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc, ông Jeffrey Feltman, người Mỹ, vẫn sẽ tại nhiệm./.