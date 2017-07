Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 17/7, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro khẳng định sẽ triệu tập Quốc hội lập hiến như dự định vì độc lập và chủ quyền quốc gia, đồng thời kêu gọi phe đối lập tiến hành đối thoại.Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu một ngày sau khi tiến hành cuộc diễn tập bầu cử cơ quan Quốc hội lập hiến, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/7 tới, ông Maduro kêu gọi liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập khởi động một vòng đối thoại mới.Đề cập kết quả cuộc trưng cầu ý dân phản đối việc thành lập Quốc hội lập hiến do MUD tiến hành ngày 16/7 cùng ngày chính phủ tổ chức diễn tập bầu cử, ông Maduro cho rằng sự việc này không quan trọng và kêu gọi phe đối lập chấm dứt bạo động, giải quyết bất đồng thông qua bỏ phiếu dân chủ.Ông Maduro cho biết đông đảo người dân đã tham gia diễn tập bầu cử Quốc hội lập hiến do Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức.Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino cho biết 4.000 binh sỹ đã được huy động để đảm bảo an ninh cho cuộc diễn tập. Trong khi đó, ông Jorge Rodríguez, người của Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV), tố cáo phe đối lập đã chi 250.000 USD cho 5 cựu Tổng thống Mỹ Latinh tới dự cuộc trưng cầu ý dân mà phe này tổ chức bất hợp pháp.Chính phủ Venezuela cũng đã trục xuất cựu Tổng thống Mexico Vicente Fox, một trong 5 cựu Tổng thống nói trên và tuyên bố ông Fox là nhân vật “không được hoan nghênh” bởi đã kích động nội chiến ở Venezuela.Hơn 6.200 ứng cử viên đã đăng ký tham gia tranh cử vào cơ quan Quốc hội lập hiến gồm 545 ghế, trong đó có 364 người sẽ đại diện cho các địa phương và 181 người đại diện cho các lĩnh vực và ngành nghề.Sau khi thành lập, Quốc hội lập hiến sẽ có nhiệm vụ sửa đổi bản Hiến pháp năm 1999 theo đề xuất của Tổng thống Maduro nhằm đưa Venezuela vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiện nay, thiết lập hòa bình và ổn định.Theo Tổng thống Maduro, đây là con đường duy nhất giúp giải quyết bất đồng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này./.