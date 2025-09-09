20 giờ ngày 9/9, mở 2 cửa xả mặt hồ thủy điện Thác Bà

Ngày 9/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 6478/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc mở cửa xả mặt hồ thủy điện Thác Bà.

Theo đó, hồi 9 giờ ngày 9/9, mực nước thượng lưu hồ Thác Bà ở cao trình 57,42m, mực nước hạ lưu 23,33m, lưu lượng về hồ 280m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 272,85m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt (số 1 và số 3) vào hồi 20 giờ ngày 9/9 để khẩn trương đưa mực nước thượng lưu hồ về cao trình 57m; sau đó điều chỉnh độ mở để duy trì mực nước thượng lưu không vượt quá cao trình 57m.

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 6479/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Thác Bà.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Thác Bà để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

