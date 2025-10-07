5 loại cây giúp giảm thiệt hại cho khu vườn và ngôi nhà vào mùa mưa bão

Các chuyên gia làm vườn đã tiết lộ rằng một số loại cây thực sự có thể giúp bảo vệ khu vườn của mỗi gia đình khỏi thời tiết xấu. Lựa chọn cây xanh có thể ảnh hưởng đến khả năng chống chọi của khu vườn trước những cơn gió mạnh và mưa lớn. Tất nhiên, mưa bão là điều khó lường và không thể nói rằng những loại cây này sẽ ngăn chặn hoàn toàn thiệt hại cho khu vườn và ngôi nhà, nhưng chúng có thể giúp giảm thiểu tác động của mưa bão. Dưới đây là năm loại cây có thể giúp bảo vệ khu vườn một cách tự nhiên khỏi thời tiết xấu.

1. Cây thường xuân

Có một cuộc tranh luận dai dẳng về việc chủ nhà có nên loại bỏ cây thường xuân khỏi công trình vườn hay không, nhưng James Wong, một nhà thực vật học hợp tác với Allianz UK , cho biết cây này thực sự có thể bảo vệ ngôi nhà trong thời tiết khắc nghiệt.

Ông cho biết, những chiếc lá bóng, xanh tươi của các loài cây leo như cây thường xuân (Hedera helix) tạo thành một lớp lá dày bảo vệ các bức tường nhà trước cả sức nóng mùa hè lẫn cái lạnh và mưa mùa đông, thậm chí là mưa bão.

Các thử nghiệm khoa học đã liên tục chứng minh cây thường xuân có khả năng bảo vệ thạch cao và tường gạch bằng cách làm giảm tác động của thời tiết bất lợi. Tuy nhiên, gia chủ chỉ cần lưu ý cắt tỉa nếu cây có nguy cơ mọc lan vào máng xối hoặc mái nhà.

2. Cây bụi cứng cáp

Cây bụi cứng cáp có thể được sử dụng để bảo vệ những cây dễ bị tổn thương hơn, đóng vai trò như một lá chắn chống lại các yếu tố thời tiết.

Samuel Davis, nhà làm vườn và là giám đốc điều hành của London Gardeners cho biết, "Cây táo gai hay cây nhựa ruồi là những cây bụi lớn, nhỏ gọn và cứng cáp, có thể đóng vai trò như một tấm chắn gió tự nhiên, hấp thụ gió mạnh và bảo vệ những cây yếu hơn ở phía sau chúng."

''Cây bảo vệ'' được trồng một cách chiến lược ở phía trước tạo thành bức tường sống làm giảm tác động của bão và tăng thêm cấu trúc và vẻ đẹp quanh năm cho ngôi nhà."

Hệ thống rễ của cây bụi cao phát triển rộng và sâu, giúp cố định đất, ngăn chặn tình trạng xói mòn đất, đặc biệt ở những vùng đất dốc.

3. Hàng rào kim tước

Giống như cây bụi cứng cáp, hàng rào kim tước cũng có thể là hàng rào vững chắc chống lại các yếu tố thời tiết và đóng vai trò như một rào cản chống lại gió mạnh - một lý do tại sao kim tước là một trong những loại cây làm hàng rào tốt nhất.

Cây kim ngân (Ligustrum ovalifolium) là một loại cây hàng rào thường xanh khác, khi được trồng xung quanh nhà như một hàng rào thấp, James giải thích.

"Tán cây dày không chỉ ngăn không cho hơi lạnh thấm xuống nền đất mà rễ cây hấp thụ độ ẩm còn ngăn ngừa tình trạng ngập úng tương đối hiệu quả."

4. Cây có rễ khỏe

James cho biết, "Những loại cây có hệ thống rễ khỏe, như cây dừa cạn (Vinca major), giúp ổn định đất và ngăn ngừa xói mòn do bão, rễ cây giữ chặt đất xung quanh móng nhà, đường lái xe và sườn dốc, ngăn dòng chảy và bảo vệ tài sản của bạn khỏi thiệt hại do nước và nguy cơ sụt lún."

Matthew Wilson, người làm vườn và là giám đốc điều hành của Handy Gardeners, cho biết những cây lâu năm tốt nhất thậm chí có thể giúp ngăn ngừa xói mòn đất.

Ông cho biết, "các loại cây lâu năm khỏe mạnh và có rễ ăn sâu như cây echinacea và cây lupin cũng có thể giúp giữ đất tại chỗ và ngăn ngừa xói mòn trong những trận mưa lớn."

5. Cỏ xạ hương bò

Bãi cỏ cỏ xạ hương không chỉ đẹp mắt mà còn có thể giúp ngăn ngừa lũ lụt khi trời mưa.

James cho biết, "trồng một khu vườn sỏi bằng cách sử dụng thảm thực vật phủ mặt đất có thể chịu được việc bị giẫm đạp lên, chẳng hạn như cỏ xạ hương bò ( Thymus serpyllum ) sẽ tạo ra một không gian ngoài trời ít cần bảo dưỡng. Điều này có thể giúp ngăn ngừa lũ lụt, nhưng vẫn mang lại một lối đi tiện dụng."

