6 loại nước uống tự làm tại nhà giúp giảm đau rát khi viêm họng

Cảm giác đau rát họng, ngứa hay khó nuốt thường xuất hiện vào những ngày trời lạnh, ẩm ướt. Đây là dấu hiệu viêm họng mà nhiều người gặp phải mỗi khi mùa Đông tới.

Không chỉ gây khó chịu, viêm họng còn ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc hàng ngày. Trong trường hợp này, bạn có thể tự pha chế một số thức uống bằng những nguyên liệu thiên nhiên dễ tìm để giúp cổ họng dễ chịu hơn, đồng thời giúp tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Viêm họng có nguy hiểm không?

Viêm họng thường xuất hiện nhiều vào mùa lạnh, nguyên nhân chủ yếu do virus cảm lạnh hoặc cúm. Trong một số trường hợp, viêm họng do vi khuẩn như liên cầu khuẩn có thể gây bệnh nặng, cần điều trị bằng kháng sinh để ngăn ngừa biến chứng như viêm amidan, nhiễm trùng tai, viêm thận hay sốt thấp khớp.

Thời gian ủ bệnh trung bình từ 2-5 ngày, với các triệu chứng điển hình là đau, khô, ngứa họng, đôi khi kèm hắt hơi, chảy mũi, ho, mệt mỏi hoặc sốt.

Viêm họng do virus thường tự cải thiện sau vài ngày nghỉ ngơi, nhưng việc chăm sóc niêm mạc họng và tăng cường sức đề kháng là yếu tố quan trọng để rút ngắn thời gian bệnh.

6 loại nước uống tự nhiên làm dịu cổ họng

1. Trà gừng

Bạn có thể pha trà gừng cùng với mật ong và chanh tươi hoặc trà gừng pha với quế và cam thảo. Lưu ý nên uống trà gừng lúc còn ấm, liều lượng khoảng 1-2 ly/ngày để mang lại hiệu quả tốt nhất.

(Ảnh: Getty images)

2. Trà hoa cúc

Hoa cúc la mã có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn và làm dịu cổ họng. Chỉ cần đun sôi 500ml nước, cho 2 thìa hoa cúc, hãm hoặc đun thêm 1-2 phút, uống 2 lần/ngày. Thêm chút mật ong nếu muốn, vừa giúp dễ uống vừa tăng hiệu quả làm dịu niêm mạc họng.

3. Trà xanh kết hợp tinh bột nghệ

Trà xanh chứa chất chống viêm mạnh, kết hợp với nghệ giàu chất chống oxy hóa tạo thành thức uống lý tưởng cho người bị viêm họng.

Hãm trà xanh như bình thường, rót ra cốc 200ml, thêm nửa thìa tinh bột nghệ, khuấy tan, để nguội và uống kèm chút mật ong. Nên dùng 1-2 lần/ngày để đạt hiệu quả tốt nhất.

4. Trà quế

Có tính ấm, kháng viêm, sát trùng và làm dịu cổ họng. Để làm trà quế, bạn có thể ngâm 1-2 thanh quế với nước nóng trong 10-15 phút hoặc đun sôi cùng nước trong khoảng 5-10 phút.

Với bột quế, pha một thìa càphê bột quế vào nước nóng và hãm khoảng 10-15 phút. Sau đó, lọc bỏ bã, thêm mật ong, chanh tùy thích và uống lúc ấm nóng.

5. Nước lá tía tô

Tía tô đặc trưng có vị cay, tính ấm, thường dùng trong điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp (ho, đau họng…)

Cách làm: Rửa sạch vài lá tía tô, vắt lấy nước uống trong vài ngày liên tục để giảm đau họng.

6. Nước tỏi

Tỏi vốn được biết đến với đặc tính kháng sinh tự nhiên, có khả năng loại bỏ một số vi khuẩn, virus và nấm.

Để tận dụng công dụng này, bạn giã nát một nhánh tỏi, để tiếp xúc không khí vài phút, sau đó pha với nửa cốc nước ấm và uống 1-2 lần mỗi ngày. Đây là phương pháp dân gian đơn giản nhưng hiệu quả để hỗ trợ cổ họng khỏe mạnh.

Nước tỏi ấm. (Ảnh: iStock)

Ngoài uống các loại trà thảo dược, việc súc miệng bằng nước muối ấm cũng là phương pháp hiệu quả giúp làm dịu cơn đau họng và giảm viêm. Pha 1 thìa càphê muối nguyên chất với 50ml nước ấm, bạn súc miệng 1-2 lần mỗi giờ, giúp giảm cơn rát họng.

Lời khuyên phòng bệnh

Trong mùa lạnh, cơ thể dễ bị suy giảm miễn dịch, tạo điều kiện cho viêm họng và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Do đó, ngoài chế độ uống các loại trà và nước thảo mộc, bạn nên giữ ấm cơ thể, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý và ngủ đủ giấc.

Trẻ em cần được mặc đủ ấm, đội mũ, đi tất, quàng khăn, hạn chế tiếp xúc với gió lạnh. Các biện pháp như dùng máy tạo độ ẩm trong phòng và uống nhiều nước cũng hỗ trợ niêm mạc họng không bị khô, tăng khả năng phòng vệ tự nhiên.

Với những biện pháp đơn giản nhưng khoa học này, viêm họng mùa lạnh không còn là nỗi phiền toái kéo dài, đồng thời giúp bạn tăng cường sức đề kháng và bảo vệ cổ họng trong suốt mùa Đông./.

Viêm họng mùa lạnh: Những thực phẩm giúp làm dịu cảm giác rát cổ họng Khi viêm họng, nên chọn thực phẩm mềm, ấm, giàu vitamin và khoáng chất để hỗ trợ làm dịu và chữa lành niêm mạc họng, đồng thời tránh những món cứng, cay, nhiều đường khiến triệu chứng nặng hơn.