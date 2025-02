7 mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Tháng đầu năm 2025, mặc dù kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước giảm so với cùng kỳ trước do có kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ dài ngày, tuy nhiên có 7 mặt hàng đã "mở hàng" kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

7 nhóm hàng đạt trị giá xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong tháng đầu năm 2025 bao gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (đạt 6,05 tỷ USD); điện thoại các loại và linh kiện (đạt 4,93 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng (đạt 3,86 tỷ USD); hàng dệt may (đạt 3,19 tỷ USD); giày dép các loại (đạt 1,9 tỷ USD); gỗ và sản phẩm từ gỗ (đạt 1,42 tỷ USD); phương tiện vận tải và phụ tùng (đạt 1,19 tỷ USD).

Tính chung, trị giá xuất khẩu của 7 nhóm hàng này đạt 22,45 tỷ USD, chiếm 72% trong tổng trị giá xuất khẩu cả nước.

Do số ngày làm việc của tháng 01/2025 ít hơn tháng 01/2024 nên kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2025 so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước đều giảm. Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 63,25 tỷ USD, giảm 10,3% so với tháng 12/2024.

Trong số đó, trị giá xuất khẩu đạt 33,19 tỷ USD, giảm 6,6%; nhập khẩu đạt 30,06 tỷ USD, giảm 14,1% . Cán cân thương mại hàng hóa tháng 01/2025 thặng dư 3,13 tỷ USD./.

Xuất khẩu hàng Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 10 tỷ USD Mỹ hiện vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1/2025 khi kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 10 tỷ USD.