80 năm Quốc khánh: Hân hoan chào mừng đại lễ của dân tộc tại Campuchia

Ngày 22/8, Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã phối hợp với Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia tổ chức lễ míttinh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), trong không khí hân hoan hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, lễ míttinh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Vương quốc Campuchia đã diễn ra trong không khí hân hoan, xúc động và đầy tự hào với sự tham dự của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia, cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Campuchia.

Tất cả cùng nhau nhìn lại hành trình phát triển của Việt Nam trong 80 năm qua và quan hệ Việt Nam-Campuchia, cũng như hòa vào không khí phấn khởi, hào hùng cùng những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại lễ míttinh. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ khẳng định Cách mạng Tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc ta, được kế thừa và phát huy lên tầm cao mới trong cuộc đấu tranh do Đảng tổ chức và lãnh đạo, là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén tạo thời cơ và chớp thời cơ, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khẳng định sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên mạnh mẽ, tạo thế và lực mới cho Việt Nam tiếp tục phát triển với những triển vọng tốt đẹp, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của nhân dân ta trong 80 năm qua được nhân dân thế giới và bạn bè quốc tế cảm phục, đánh giá cao, trở thành hành trang quý báu của dân tộc trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hoàn thành mọi mặt công tác chuẩn bị để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, trong suốt chặng đường hơn 45 năm qua, Đại sứ quán Việt Nam cùng với sự đồng hành, phối hợp giúp đỡ của Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia và cộng đồng người gốc Việt tại địa bàn đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó, góp phần tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Phát biểu tại lễ míttinh, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia Sim Chy cho biết kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh không chỉ là dịp để tưởng nhớ quá khứ hào hùng mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để mọi người tiếp tục xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hùng mạnh, phồn vinh và thịnh vượng.

Ông Sim Chy, Chủ tịch KVA phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Theo ông Sim Chy, từ lâu, cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Campuchia luôn gắn bó, đùm bọc lẫn nhau, sống hòa nhập với các cộng đồng khác và luôn mang trong mình tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng cống hiến nhân lực, vật lực cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong mọi thời kỳ.

Phát huy tinh thần đó, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia nhấn mạnh một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của hội là tuyên truyền, vận động bà con cộng đồng chấp hành tốt luật pháp của Campuchia, sống hòa đồng với các cộng đồng khác và luôn giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của Việt Nam; đoàn kết, gắn bó trong nội bộ cộng đồng, tích cực làm ăn, góp phần vào công cuộc xây dựng một đất nước Campuchia hòa bình và thịnh vượng, đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Về phần mình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia Oknha Leng Rithy chia sẻ hiệp hội tự hào là một phần của cộng đồng người Việt tại Campuchia, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Các đại biểu tham dự lễ mittinh. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Ông Leng Rithy điểm lại trong thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo được dấu ấn tích cực như đại diện và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư, cũng như quan tâm hoạt động xã hội và cộng đồng.

Với sự phối hợp chặt chẽ của Đại sứ quán, ông Leng Rithy bày tỏ tin tưởng hiệp hội sẽ ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là “cánh tay nối dài” của Chính phủ trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Lý Văn Thia-Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia chi nhánh tỉnh Kandal-bày tỏ vui mừng và tự hào khi tham dự míttinh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, một sự kiện gợi lên trong lòng mỗi người dân Việt Nam sinh sống xa quê hương nỗi nhớ về tổ quốc, quê hương, nguồn cội.

Trong khi đó, ông Nguyễn Viết Tượng, Chủ tịch Công ty phát triển cao su Đắk Lắk-Mondulkiri chia sẻ đây là dịp để công ty gặp gỡ, giao lưu với bà con kiều bào cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh tại Campuchia.

Sự kiện míttinh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Vương quốc Campuchia khép lại với màn trình diễn nghệ thuật tổng hợp đặc sắc của các nghệ sỹ đến từ Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen của Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các tiết mục trình diễn nhạc cụ truyền thống, ca múa nhạc với các làn điệu mang âm hưởng dân ca và hiện đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, cũng như tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia./.

Tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen khẳng định ngày Độc lập cách đây 80 năm không chỉ là bước ngoặt của dân tộc Việt Nam mà đó là nguồn động lực thúc đẩy các nước Đông Nam Á đứng lên giành độc lập.