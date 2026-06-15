Văn hóa

Á hậu Đặng Thị Tân đồng hành cùng hàng nghìn Yogi xếp hình Quốc kỳ Việt Nam

Một trong những điểm nhấn giàu ý nghĩa của chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga năm nay là màn xếp hình lá cờ đỏ sao vàng với sự tham gia của hàng nghìn yogi từ gần 75 câu lạc bộ yoga.

M.Mai
Màn xếp hình lá cờ đỏ sao vàng có sự tham gia của hàng nghìn yogi trên cả nước. (Ảnh: BTC)
Màn xếp hình lá cờ đỏ sao vàng có sự tham gia của hàng nghìn yogi trên cả nước. (Ảnh: BTC)

Á hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2024 Đặng Thị Tân (Chánh văn phòng Liên đoàn Yoga Hà Nội) vừa có màn kết nối cộng đồng yoga, chào mừng Ngày Quốc tế Yoga 2026 (21/6/2026) với chủ đề “Yoga Kỷ nguyên mới - Yoga sống khỏe cùng năm tháng.”

Á hậu Đặng Thị Tân cho biết một trong những điểm nhấn giàu ý nghĩa của chương trình năm nay là màn xếp hình lá cờ đỏ sao vàng với sự tham gia của hàng nghìn yogi.

“Hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam tung bay giữa ngày hội yoga không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc mà còn truyền tải thông điệp về sức khỏe, hòa bình và lòng nhân ái. Đây cũng là hoạt động góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa những giá trị tích cực của yoga đến đông đảo người dân,” Á hậu Đặng Thị Tân chia sẻ.

Chương trình diễn ra tại Thủ đô, quy tụ khoảng 75 câu lạc bộ yoga cùng hàng nghìn yogi đến từ Hà Nội và nhiều tỉnh, thành như Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thái Nguyên… tham gia giao lưu, biểu diễn và lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực.

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Á hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2024 Đặng Thị Tân. (Ảnh: BTC)

Ngày Quốc tế Yoga được Liên hợp quốc công nhận từ năm 2014 và được tổ chức hằng năm vào ngày 21/6 nhằm tôn vinh những đóng góp của yoga đối với sức khỏe và hạnh phúc con người. Tại Việt Nam, yoga ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân ở nhiều độ tuổi tham gia luyện tập.

Ngày Quốc tế Yoga 2026 tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của bộ môn yoga trong đời sống hiện đại, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân tâm huyết, trong đó có Á hậu Đặng Thị Tân - người góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của yoga đến với cộng đồng và xã hội.

Chương trình do Liên đoàn Yoga Thành phố Hà Nội tổ chức, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của yoga đối với sức khỏe thể chất, tinh thần, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân.

Tham dự chương trình năm nay có Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa; Chuyên gia Yoga thuộc Trung tâm Văn hóa Ấn Độ Vivekananda, tiến sĩ Tejaswi Mandala…/.

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Chương trình quy tụ khoảng 75 câu lạc bộ yoga cùng hàng nghìn yogi đến từ Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. (Ảnh: BTC)
(Vietnam+)
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