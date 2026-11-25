Tập đoàn hàng không vũ trụ châu Âu Airbus SE đã đạt thỏa thuận bán mảng kinh doanh vệ tinh tại Mỹ cho công ty đầu tư Cerberus Capital Management, trong bối cảnh Airbus đang tập trung nguồn lực để thành lập một liên doanh vệ tinh quy mô lớn tại châu Âu.

Trong tuyên bố ngày 24/11, Cerberus cho biết thương vụ dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026. Giá trị giao dịch chưa được công bố.

Đơn vị kinh doanh được chuyển nhượng có trụ sở chính tại bang Florida, chuyên sản xuất và phóng vệ tinh.

Theo Cerberus, nhu cầu ngày càng tăng đối với các hệ thống không gian linh hoạt, quy mô lớn đang thúc đẩy yêu cầu mở rộng năng lực sản xuất tàu vũ trụ đáng tin cậy tại Mỹ.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Airbus đang xúc tiến hợp nhất hoạt động kinh doanh vệ tinh với hai tập đoàn châu Âu là Leonardo SpA của Italy và Thales SA của Pháp, nhằm thành lập một liên doanh có khả năng cạnh tranh với tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk.

Kế hoạch hợp tác mang tên Dự án Bromo (Project Bromo) hướng tới việc tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp vệ tinh châu Âu trước các đối thủ đến từ Mỹ và Trung Quốc.

Việc chuyển nhượng mảng kinh doanh tại Mỹ được xem là một bước trong quá trình Airbus cơ cấu lại hoạt động không gian, đồng thời tập trung nguồn lực cho chiến lược phát triển vệ tinh tại thị trường châu Âu./.

Airbus mong muốn mở rộng hợp tác nâng cao năng lực ngành hàng không Việt Nam Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Airbus đẩy nhanh chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực hàng không chất lượng cao và nghiên cứu thành lập trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại Việt Nam.