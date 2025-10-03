An Giang phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển

Sáng 3/10, tại phường Rạch Giá, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trong không khí phấn khởi và đầy kỳ vọng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo đại hội. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quê hương An Giang; đại diện các bộ, ban ngành Trung ương, Quân khu 9; lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và 448 đại biểu, đại diện cho 131.548 đảng viên toàn Đảng bộ dự đại hội.

Đại tướng Phan Văn Giang trao lẵng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 66 đồng chí, Ban Thường vụ 16 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ban tổ chức Đại hội cũng công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030, với 12 ủy viên; Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh An Giang dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với 37 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải khẳng định, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chặng đường phát triển của tỉnh trong bối cảnh cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đây là dịp để nhìn lại quá trình phấn đấu ở nhiệm kỳ qua, xác định vị trí của Đảng bộ và địa phương trong tiến trình phát triển.

Nhiệm kỳ qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu lực, hiệu quả - nhất là sau khi thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ và nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Kinh tế phục hồi, tăng trưởng qua từng năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư ngày càng đồng bộ; có nhiều thay đổi tích cực; diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng-an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại, hội nhập, hợp tác quốc tế, liên kết vùng được tăng cường.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, tỉnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đảng bộ tỉnh cần đánh giá, nhận định đúng về tình hình và bối cảnh chung, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới trong phát triển kinh tế-xã hội.

Trên cơ sở thực hiện các đột phá chiến lược của Trung ương, An Giang vận dụng thành 3 đột phá phát triển của tỉnh thời gian tới. Đó là: Tập trung phát triển kinh tế biển, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; chú trọng phát triển du lịch biển, trọng tâm là Đặc khu Phú Quốc với cơ chế đặc thù, vượt trội, trở thành đầu tàu, lan tỏa phát triển sang các vùng và các lĩnh vực khác; ưu tiên phát triển các đô thị và hạ tầng cho phát triển kinh tế biển.

Tỉnh hoàn thiện, nâng cấp kết cấu hạ tầng như hoàn thiện các cao tốc nội tỉnh, liên vùng, nâng cấp các sân bay để đáp ứng yêu cầu mới, nhất là sân bay Phú Quốc, phát triển các cảng biển và cảng sông đa năng, phục vụ logistics, xuất, nhập khẩu, du lịch; đột phá ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tập trung vào chính quyền số.

Tỉnh thúc đẩy cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi, đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, đặc biệt là dự án công nghiệp, công nghệ cao, logistics và du lịch văn hóa, sinh thái...; phát triển kinh tế biên mậu, phát huy hiệu quả khu công nghiệp hiện có và mở rộng không gian công nghiệp mới, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp FDI lớn, tích cực tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại tướng kỳ vọng với tiềm năng và dư địa lớn, An Giang hoàn toàn có thể đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên trong nhiệm kỳ mới. Tỉnh cần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế, để thu hút thêm nguồn lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội. An Giang phấn đấu trở thành đầu tàu kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chú trọng đầu tư Đặc khu Phú Quốc sáng-xanh-sạch-đẹp, xứng tầm là nơi đăng cai APEC 2027.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Tỉnh chú trọng bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; triển khai đồng bộ giải pháp thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và các nghị quyết khác… Đảng bộ cần tiếp tục củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gần với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, “thế trận lòng dân" vững chắc.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, gồm: Cải cách hành chính với nhiều giải pháp hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường huy động, khơi thông nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng trên các lĩnh vực cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tỉnh thực hiện có hiệu quả 5 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nguồn nhân lực, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tăng trưởng GRDP của tỉnh bình quân 5,68%/năm, quy mô kinh tế mở rộng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Lĩnh vực nông nghiệp giữ vai trò trụ đỡ nền kinh tế, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và cạnh tranh. Thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 9,29 tỷ USD, tăng bình quân 9,39%/năm.

Cùng đó, kinh tế biển phát triển mạnh, chiếm 80% GRDP toàn tỉnh; kinh tế biên mậu được củng cố qua đầu tư hệ thống cửa khẩu, logistics và thương mại xuyên biên giới, hình thành cực tăng trưởng mới, gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Đảng bộ tỉnh An Giang hiện có 107 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 931 tổ chức cơ sở đảng và 131.548 đảng viên. Tỉnh hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính chính quyền địa phương 2 cấp với 102 đơn vị cấp xã. Văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,91%. Quốc phòng, an ninh giữ vững, đối ngoại mở rộng, đặc biệt với Campuchia./.

