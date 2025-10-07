An Giang: Xác định 9 đối tượng cầm đầu vụ bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy

Một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo số học viên khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài, với tổng số 314 người.

Liên quan đến vụ việc hơn 300 người gây rối, trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (đóng tại ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, An Giang), chiều 7/10, Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu, để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 5/10, một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 không chấp hành nội quy, quy chế quản lý, xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến đánh nhau gây rối.

Lợi dụng việc này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo số học viên khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài với tổng số 314 học viên.

Đến 8 giờ sáng 7/10, đã có 292/314 học viên trở lại Cơ sở cai nghiện.

Hiện, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục rà soát, xác minh, tuần tra, chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện, đồng thời phối hợp Công an các tỉnh, thành để truy tìm, vận động số học viên còn lại.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không tự ý bắt giữ hay đối đầu với đối tượng, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh./.

