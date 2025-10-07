Vụ học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện: Tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu

Sáng 7/10, Công an tỉnh An Giang cho biết liên quan vụ việc học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận), đơn vị chức năng đã tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu, có hành vi gây rối trật tự công cộng, phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Như tin đã đưa, trước đó, ngày 5/10/2025 xảy ra vụ việc một số học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy tìm và vận động học viên quay lại cơ sở.

Đến 8 giờ ngày 7/10, đã có 292/314 học viên trở lại Cơ sở cai nghiện. Công an tỉnh tiếp tục rà soát, xác minh, tuần tra, chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện; phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan để truy tìm, vận động số học viên còn lại quay lại cơ sở.

Công an tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không bao che, chứa chấp, tiếp tay cho học viên bỏ trốn; yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải không chở thuê hoặc giúp sức cho số học viên này, nhằm hỗ trợ họ quay lại phục hồi cai nghiện.

Các biện pháp trên nhằm đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, giúp học viên cai nghiện đúng cách, bảo vệ sức khỏe và tinh thần, nâng cao ý thức cộng đồng, nhắc nhở người dân không tiếp tay cho hành vi sai trái, vi phạm pháp luật./.

