Bài học đắt giá từ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở chợ chuối Tân Long

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại chợ Tân Long, xã Lao Bảo, khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương nặng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tồn tại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Để những vụ tai nạn đau lòng tương tự không tái diễn, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần kiên quyết, đồng bộ triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm.

Nguy cơ hiện hữu

Chị Nguyễn Thị Năm, xã Lao Bảo, cho biết khu vực chợ Tân Long rất đông, người dân từ khắp nơi đến đây bán chuối, xe máy dựng tràn ra lòng đường, nhất là trong các dịp lễ, Tết.

Bà con biết như vậy là nguy hiểm nhưng do khu vực trong chợ Tân Long nhỏ hẹp không có chỗ để ngồi bán nên mới xảy ra tình trạng này.

Chợ Tân Long nằm tại ngã ba giao nhau giữa Km74+800 Quốc lộ 9 và đường ĐT 586, thuộc thôn Tân Long, xã Lao Bảo, từ lâu đã là điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Là khu vực trọng điểm sát biên giới, chợ Tân Long thu hút đông đảo người dân trong vùng và nước bạn Lào sang giao lưu, buôn bán. Đặc biệt, vào dịp lễ, Tết hay ngày rằm, hình ảnh những chiếc xe máy chở đầy chuối mật mốc dựng dọc tuyến Quốc lộ 9, lấn chiếm lòng lề đường đã trở thành quen thuộc.

Quốc lộ 9 là trục giao thông chính, có nhiều phương tiện trọng tải lớn lưu thông nên việc đi lại qua khu vực này luôn tiềm ẩn rủi ro. Dù chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nhiều lần ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, nhưng tình trạng tái diễn vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Nguyễn Thị Hạt, thôn Long Thành, xã Lao Bảo, cho biết tình trạng người dân dựng xe, bày bán chuối lấn chiếm lòng, lề đường ở khu vực chợ Tân Long đã tồn tại nhiều năm nay.

Hàng hóa và phương tiện tràn ra cả lòng đường, khiến đoạn đường vốn hẹp lại càng thêm nguy hiểm khi xe cộ qua lại đông đúc. Chỉ cần một chút sơ suất là có thể xảy ra tai nạn, nhất là vào giờ cao điểm hoặc khi xe tải, container, xe khách đi qua. Người dân chứng kiến hằng ngày rất lo lắng.

Vụ tai nạn xe khách vừa qua khiến nhiều người chết và bị thương là bằng chứng rõ ràng nhất. Người dân mong chính quyền sớm có biện pháp chấn chỉnh triệt để, vừa đảm bảo sinh kế cho bà con, vừa giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

Để chấm dứt tình trạng này, xã Tân Long cũ (nay thuộc xã Lao Bảo) và Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa (cũ) đã nhiều lần kiến nghị xây dựng chợ chuối tập trung, phục vụ người dân mua bán, đảm bảo an toàn giao thông nhưng sau nhiều năm vẫn chưa triển khai thực hiện.

Nguyên nhân do địa điểm đề xuất xây dựng chợ chuối Tân Long vướng quy hoạch chợ thương mại và quy hoạch sử dụng đất, dù trước đó huyện Hướng Hóa (cũ) đã bố trí kinh phí.

Ông Trần Bình Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lao Bảo, cho biết tình trạng mất an toàn giao thông tại chợ Tân Long đã tồn tại nhiều năm. Sau khi xã mới được thành lập, Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã đã khảo sát, tìm địa điểm phù hợp để xây dựng điểm mua bán chuối tập trung, vừa thuận lợi cho bà con, vừa bảo đảm an toàn.

Các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau vụ tai nạn vừa qua, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, xã Lao Bảo đang triển khai các thủ tục khảo sát địa điểm, thiết kế và xin kinh phí san lấp mặt bằng tại khu đất trống do xã quản lý để làm chợ chuối mới. Nếu thuận lợi, dự kiến cuối năm 2025, chợ mới sẽ đi vào hoạt động.

Trong thời gian chờ xây dựng, chính quyền địa phương đã yêu cầu Công an xã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, bảo đảm an toàn giao thông và trật tự công cộng.

Bài học đắt giá cần được chấn chỉnh kịp thời

Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại chợ Tân Long, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục.

Trên cơ sở đề xuất của xã Lao Bảo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương xây dựng chợ chuối mới, cách chợ Tân Long khoảng 1,5km, trên diện tích khoảng 3ha tại thôn Bích La Đông.

Trong chuyến kiểm tra thực địa, ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu chính quyền địa phương cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai xây dựng chợ tạm, phục vụ nhu cầu buôn bán chuối của người dân hai bên biên giới.

Thượng tá Hoàng Văn Trung, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết trên tuyến Quốc lộ 9 hiện còn hai điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng là khu vực chợ Tân Liên (xã Tân Lập) và chợ Tân Long (xã Lao Bảo).

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại chợ Tân Long, Phòng Cảnh sát Giao thông đang tăng cường phối hợp với Công an xã và các lực lượng chức năng toàn tỉnh để tuyên truyền, vận động người dân không họp chợ lấn chiếm hành lang đường bộ.

Vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại chợ Tân Long, thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị khi một xe ôtô lao thẳng vào chợ chuối đông người khiến 3 người chết, nhiều người bị thương nặng. (Ảnh: TTXVN phát)

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Có mặt chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại chợ Tân Long, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, thông tin đơn vị đang tập trung các lực lượng để điều tra, đảm bảo an ninh.

Đơn vị chỉ đạo các lực lượng có liên quan thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, không để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán chuối như thời gian qua. Đơn vị sẽ phối hợp với xã Lao Bảo xác định địa điểm mới cho bà con tập kết và mua bán chuối trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

Công an tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời chấn chỉnh vi phạm, kiên quyết không để tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, nhằm ngăn ngừa những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có thể xảy ra.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại chợ Tân Long là bài học đau xót, gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cấp bách trong việc xử lý dứt điểm các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn Quảng Trị.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và lực lượng chức năng, rất cần sự đồng thuận, chấp hành nghiêm quy định pháp luật của người dân, không lấn chiếm hành lang đường bộ để buôn bán.

Chỉ khi hạ tầng giao thông được hoàn thiện, việc tổ chức đi lại hợp lý và ý thức người dân được nâng cao, những thảm kịch tương tự mới không còn tái diễn./.