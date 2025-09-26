Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2136/QĐ-TTg ngày 26/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 14/6/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2025 đã thể chế đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Để triển khai thi hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15) được đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật số 68/2025/QH15.

Mục đích của Kế hoạch là xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật số 68/2025/QH15 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; xác định trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật số 68/2025/QH15 trên phạm vi cả nước và nâng cao nhận thức về Luật số 68/2025/QH15 và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc triển khai thi hành Luật số 68/2025/QH15.

Các nội dung của Kế hoạch

Nội dung của Kế hoạch gồm tổ chức quán triệt, phổ biến, giáo dục truyền thông Luật số 68/2025/QH15 và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật số 68/2025/QH15; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật số 68/2025/QH15; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật số 68/2025/QH15; biên soạn tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác theo dõi, quản lý về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch, ở Trung ương và địa phương sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật số 68/2025/QH15 và các điểm mới của Luật số 68/2025/QH15 bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về Luật số 68/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật số 68/2025/QH15; tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật số 68/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật số 68/2025/QH15 trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật để cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia tại địa chỉ: http://pbgdpl.gov.vn.

Để quy định chi tiết Luật số 68/2025/QH15, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Tài chính chủ trì xây dựng 3 Nghị định; Bộ Nội vụ xây dựng 2 Nghị định theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 14/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phân công các cơ quan chức năng liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật số 68/2025/QH15.

Cụ thể, Bộ Tài chính chủ trì, xây dựng 1 Nghị định quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước; trình Chính phủ trước ngày 15/12/2025; 1 Nghị định quy định một số nội dung về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; 1 Nghị định quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; 1 Nghị định quy định cơ chế hoạt động và cơ chế quản lý tài chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Các Nghị định trên phải trình Chính phủ trước ngày 15/12/2025.

Xây dựng 6 Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đối với một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù

Thủ tướng Chính phủ cũng phân công một số cơ quan chức năng liên quan xây dựng 6 Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đối với một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù.

Cụ thể, 1 nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với doanh nghiệp có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (trong đó có Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước); 1 nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với một số doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng là cơ quan đại diện chủ sở hữu (trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội - Viettel); 4 nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với một số doanh nghiệp do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu (gồm: Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam - PVN; Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN; Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam - TKV, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam); 1 nghị định quy định cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước đối với doanh nghiệp theo yêu cầu chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và trong tình huống cấp bách hoặc cần thiết./.

