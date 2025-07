Bão mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15 hướng về khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 560 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118- 133 km/h), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25km/h.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20-25 km/h

Đến 16 giờ ngày 21/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ với tốc độ khoảng 20-25 km/h, sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 22/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, trên vùng đất liền ven biển các tỉnh, thành phố Hải Phòng-Thanh Hóa với tốc độ khoảng 10-15km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 23/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam trên đất liền khu vực Thượng Lào với tốc độ khoảng 10-15 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió dưới cấp 6. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; sóng cao 5-7m, biển động dữ dội. Từ đêm 20/7, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội.

Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Chuyên gia thủy văn lưu ý, điều kiện thời tiết và hải văn cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện nào hoạt động trên biển, kể cả tàu du lịch, tàu chở khách và tàu vận tải và có khả năng lật úp tàu thuyền, làm hư hỏng lồng bè, đe dọa tính mạng của ngư dân nếu còn hoạt động trên biển. Gió cấp 10-11 có thể làm đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà cửa, gây thiệt hại rất nặng.

Cùng với đó, do tác động của bão, vùng ven biển Hải Phòng-Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,8-1,2m. Mực nước tại Hòn Dáu (Hải Phòng) cao 3,8-4,2m, tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,8-5,2m và tại Trà Cổ (Quảng Ninh) cao 3,8-4,4m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại khu vực ven biển, cửa sông vào trưa và chiều 22/7.

Trên đất liền, từ tối và đêm 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy mây dông đang phát triển mạnh trên khu vực các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng và có hướng di chuyển về phía khu vực thành phố Hà Nội.

Cảnh báo, từ 17 giờ 50 phút đến 19 giờ 50 phút ngày 20/7, vùng mây này gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn ở nhiều khu vực

Từ ngày 21/7 đến ngày 22/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 120-250 mm, có nơi trên 400mm; các nơi khác của Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phố Đặng Thái Thân bị ngập do mưa lớn. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngoài ra, chiều và đêm 20/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ đêm 20/7 có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Chiều và tối 20/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 22/7 đến ngày 23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 200mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm (Tổng lượng mưa từ ngày 21/7 đến ngày 23/7, ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm).

Nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150 mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 24-25/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Trong ngày 20/7, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 14 giờ ngày 20/7 có nơi trên 30mm như: trạm Bản Giang (Lai Châu) 37,4mm, trạm Thanh Mai (Nghệ An) 95mm, trạm Lộc Châu (Lâm Đồng) 39mm, trạm Cửa Cạn (Kiên Giang) 81,4 mm, trạm Sa Đéc (Đồng Tháp) 56,8mm,...

Lũ có biên độ từ 3-6m trên các sông Bắc Bộ

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mực nước trên các sông thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) có dao động và ở dưới mức báo động 1.

Cảnh báo, từ ngày 21-25/7, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-6m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, sông Thao, thượng nguồn sông Mã có khả năng lên mức báo động 1-báo động 3; đỉnh lũ trên sông Lô, sông Đà tại hồ Hòa Bình, sông Cầu, Thương, Lục Nam, Hoàng Long, thượng nguồn sông Cả lên mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình ở dưới báo động 1; hạ lưu sông Mã, sông Cả dao động ở mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Thời tiết các khu vực đêm 20/7, ngày 21/7

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày 21/7 gió Tây đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C,có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Đông Bắc và đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa to đến rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2-3, sau tăng lên cấp 4-5, riêng vùng ven biển từ chiều tối gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thành phố Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa to đến rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2-3, sau tăng lên cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa-Huế, phía Bắc, đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa to đến rất to và dông; phía Nam, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2-4. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-4. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C./.

Bão số 3 áp sát, Bộ NN-MT gửi tin nhắn hướng dẫn tới 29 triệu người dân Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân cần xác định vị trí trú ẩn an toàn nhất cho tất cả thành viên trong gia đình; chủ động sơ tán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của chính quyền địa phương.