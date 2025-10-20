Bão số 12 có thể gây mưa đặc biệt lớn, Đà Nẵng hạ mực nước hồ chứa, sẵn sàng cứu hộ

Chiều 20/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó với mưa lớn và bão số 12 (Fengshen). Thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân, tàu thuyền và các công trình trọng điểm.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn vận hành bình thường, mực nước sông dưới mức báo động I; sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cơ bản ổn định.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ dự báo, bão số 12 là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ mạnh, có khả năng gây gió lớn, mưa to, lũ quét và ngập lụt ven biển. Từ ngày 27 đến 28/10, khu vực Đà Nẵng có thể xuất hiện mưa lớn với tổng lượng phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm; gió mạnh cấp 8–9, vùng gần tâm bão giật cấp 13–16.

Tính đến sáng 20/10, toàn thành phố có 4.148 tàu cá với hơn 21.000 lao động, trong đó 264 tàu vẫn đang hoạt động trên biển. Bộ đội Biên phòng thành phố đã thông báo, kêu gọi tàu thuyền di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, sẵn sàng lực lượng và phương tiện cứu nạn. Các địa phương cũng đã chuẩn bị phương án sơ tán hơn 210.000 người dân.

Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo tại buổi họp phòng chống bão số 12. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh: “Bão số 12 dự báo đợt mưa từ ngày 23 đến 26/10 sẽ rất lớn, có nơi đặc biệt lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt nhiều khu vực.”

Để chủ động ứng phó, thành phố thống nhất huy động khoảng 300 xuồng nhỏ và vừa từ các tổ chức tình nguyện, lực lượng vũ trang, bố trí tại các phường, xã trọng điểm để hỗ trợ người dân di chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm trong trường hợp ngập sâu. Thành phố cũng nghiên cứu phương án phát áo phao cho người dân vùng trũng thấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trực tiếp chỉ huy việc điều động xuồng cứu hộ, đảm bảo phương tiện, nhiên liệu luôn sẵn sàng khi có lệnh.

“Tất cả phải trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Khi có tình huống xảy ra, phải có người, có xuồng, có xăng ngay lập tức,” ông Hưng chỉ đạo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, dự báo chính xác tình hình mưa lớn, sạt lở ở khu vực miền núi; Sở Xây dựng kiểm tra các khu vực, công trình có nguy cơ ngập úng, đánh dấu mực nước lũ phục vụ công tác phòng, chống bão lũ sau này. Các quận, huyện chủ động kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, sẵn sàng di dời dân khỏi vùng trũng thấp, cho học sinh nghỉ học khi có mưa lớn./.