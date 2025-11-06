Multimedia
Bão số 13: Gió mạnh quật ngã nhiều cây cối tại Quảng Ngãi

Tại phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều cây cối bị gió mạnh quật trơ gốc, ngã rạp ra đường khiến giao thông bị ách tắc.

Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sa Huỳnh, cho biết lực lượng công an, quân sự, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã tổ chức cưa, cắt, dọn dẹp để đảm bảo giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bão số 13 #Cây đổ #Gió mạnh Quảng Ngãi