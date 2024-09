Bảo vệ chủ quyền số quốc gia cần có đội ngũ an toàn thông tin lớn mạnh

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước những thay đổi của thời đại, Cục An toàn thông tin cần hình thành và viết một trang mới của lĩnh vực an toàn thông tin.

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Cục An toàn Thông tin (9/9/2014-9/9-2024) diễn ra tại Hà Nội, ngày 5/9.

Hiện nay, không gian mạng đã trở thành không gian sinh tồn mới. Công nghệ thông tin đã tiến hóa thành công nghệ số. Theo đó, không gian mạng sẽ thực sự là không gian sống mới của con người.

Do vậy, nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng sẽ quan trọng không kém gì so với đảm bảo an toàn cho người dân trong thế giới thực. Quy mô và phạm vi đảm bảo an toàn thông tin sẽ lớn hơn nhiều lần.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, lực lượng an toàn thông tin quốc gia nói chung, lực lượng an toàn thông tin của Cục An toàn thông tin nói riêng sẽ phải lớn mạnh hơn gấp nhiều lần.

Đồng thời, để bảo vệ không gian số thì phải có công cụ số, có vũ khí số. Công nghệ số phải là vũ khí chính của Cục An toàn thông tin. Để phát triển vũ khí này, Cục An toàn thông tin phải huy động được nguồn nhân lực xuất sắc của toàn bộ lực lượng công nghệ quốc gia và của toàn cầu.

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cần đảm bảo 2 nhiệm vụ: an ninh thông tin và góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền số quốc gia; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ và bảo vệ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên không gian mạng.

Ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục An toàn thông tin chia sẻ: Đến nay, hệ thống thể chế về an toàn thông tin đã được xây dựng và hoàn thiện từ Luật đến các nghị định và thông tư hướng dẫn.

Nhận thức của chính quyền các cấp, người dân và doanh nghiệp về an toàn thông tin không ngừng được nâng cao. Bất kỳ dự án công nghệ thông tin nào cũng đều có nội dung an toàn thông tin.

Hiện đã có trên 100 doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam làm chủ được hầu hết các sản phẩm an toàn thông tin, chiếm trên 50% thị phần sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin.

Đã có những doanh nghiệp Việt Nam đi ra nước ngoài và tham gia cạnh tranh toàn cầu. Theo xếp hạng của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) về an toàn an ninh mạng, 10 năm qua, Việt Nam đã thăng hạng từ 100 lên 25.

