Biển, núi và miệt vườn hút" du khách dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Dịp nghỉ lễ 2/9, các khu, điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng, Gia Lai, Vĩnh Long thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Du khách quốc tế đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ tăng cao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết tổng lượng khách tham quan, du lịch thành phố trong dịp nghỉ lễ (từ ngày 30/8-2/9) đạt hơn 620.000 lượt, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, du khách quốc tế ước đạt hơn 168.000 lượt, tăng 49%; khách nội địa ước đạt hơn 452.000 lượt, tăng 17%. Tổng thu du lịch đạt hơn 2,2 ngàn tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 55-60%, trong đó, công suất khối 4-5 sao và tương đương đạt 65-70%. Nhiều khách sạn 4-5 sao ở địa bàn phường An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hội An Đông, Hội An đạt công suất trên 80%.

Một số khu, điểm du lịch đón lượng khách lớn trong 4 ngày nghỉ lễ năm nay: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Công viên nước Mikazuki, Công viên nước 365 VinWonders Nam Hội An, Khu phố cổ Hội An…

Dịp nghỉ lễ này, thành phố Đà Nẵng tổ chức phun lửa, phun nước tại Cầu Rồng 5 đêm liên tiếp từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 phục vụ nhân dân và du khách.

Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills ưu đãi vé vào cổng chỉ 350.000 đồng/trẻ em và 550.000 đồng/người lớn (dành cho du khách quốc tịch Việt Nam) từ ngày 30/8-30/9, bố trí lối đi riêng cho du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng (từ ngày 30/8-2/9), tổ chức mini concert “Tự hào dân tộc” (từ ngày 20/8-10/9)...

Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài tổ chức Lễ cầu an, cầu siêu-tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ, Lễ diễu hành Thần Tài cùng 12 con giáp, bốc thăm trúng thưởng (từ ngày 30/8-2/9).

Đà Nẵng tổ chức đua thuyền trên sông Hàn mừng Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nhà trưng bày Hoàng Sa trang trí khu vực tiền sảnh thành không gian check-in theo chủ đề hướng về biển đảo Tổ quốc, trưng bày chuyên đề “Vững lòng nơi đầu sóng,” tổ chức workshop kết vòng tay (từ ngày 18/8-15/9).

Khu phố cổ Hội An tổ chức các hoạt động làng nghề, trình nghề truyền thống, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát dân ca (từ ngày 30/8-2/9), sự kiện giao lưu âm nhạc "Giai điệu thời gian," biểu diễn chương trình nghệ thuật đường phố chủ đề "Hội An-Chào ngày mới" chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh…

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch dịp Quốc khánh 2/9 năm nay tại thành phố phong phú và đặc sắc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí của người dân và du khách.

Sức hút các điểm đến ở Gia Lai

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Kim Chung cho biết, dịp Quốc khánh năm nay, lượng khách đến tỉnh ước đạt 293.750 lượt, trong đó khách lưu trú 110.250 lượt, doanh thu ước đạt 623 tỷ đồng, tăng tương ứng 12,5%, 9,5% và 10% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Kim Chung cho biết, sở dĩ lượng khách tăng cao do tỉnh tổ chức nhiều sự kiện trước và trong dịp lễ. Nhìn chung, các hoạt động du lịch diễn ra an toàn, văn minh, hiệu quả, lượng khách, doanh thu tăng, góp phần quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch tỉnh.

Thắng cảnh Eo Gió, Gia Lai. (Nguồn: TTXVN)

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung, trong đợt nghỉ lễ vừa qua, ngành Du lịch chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của nhân dân và du khách.

Các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, cơ sở ăn uống và mua sắm trên địa bàn chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất; bố trí đầy đủ nguồn nhân lực; thực hiện nghiêm quy định về công khai, niêm yết và bán đúng giá; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách.

Nhờ đó, hoạt động du lịch trên địa bàn diễn ra an toàn, văn minh, hiệu quả; lượng khách có xu hướng tăng, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú ước đạt từ 30-70%.

Lượng khách tham dự sự kiện và tham quan tại khu, điểm du lịch tăng cao đối với các điểm du lịch biển đảo, trong đó chủ yếu tập trung tại điểm du lịch Eo Gió, Kỳ Co, Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo, Biển Hồ (Pleiku), khu vực Quảng trường Đại đoàn kết và Bảo tàng Pleiku, Thủy điện Ia Ly… ước đón 183.500 lượt khách, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Dịp này, tỉnh tổ chức nhiều sự kiện lớn nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước như: Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn-Biển xanh hội tụ,” chương trình nghệ thuật tại Pleiku “Gia Lai: Biển trời giao hòa-tinh hoa ngời sáng” với màn bắn pháo hoa rực rỡ ở phường Quy Nhơn và Pleiku...

Tạo điểm nhấn thu hút khách đến với Vĩnh Long

Trong 4 ngày, từ 30/8-2/9, tỉnh Vĩnh Long đón hơn 176.400 lượt khách du lịch, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế tăng hơn 38%, với gần 12.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt trên 173 tỷ đồng, tăng gần 20%; công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt từ 70-75%.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Dương Hoàng Sum cho biết, dịp lễ năm nay, các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch chủ động tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn, đặc sắc, tạo điểm nhấn thu hút khách.

Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Danh thắng quốc gia Ao Bà Om, phường Nguyệt Hóa, Vĩnh Long. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Nhiều sản phẩm du lịch mới mang dấu ấn địa phương: “Một thoáng Hàm Luông,” “Trải nghiệm miệt vườn”… góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho du khách.

Đặc biệt, chương trình “Tuần lễ Bến Tre sắc màu ven sông” tổ chức tại phường Bến Tre thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm văn hóa.

Tại các khu, điểm du lịch, chương trình tham quan, vui chơi, trải nghiệm ẩm thực và đặc sản miệt vườn mang đậm hương vị miền Tây được tổ chức bài bản.

Các hoạt động như biểu diễn cải lương, trưng bày di sản văn hóa phi vật thể, triển lãm chuyên đề “80 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,” chương trình nghệ thuật “Vĩnh Long-Chung nhịp đập tình yêu Tổ quốc”… được triển khai, góp phần lan tỏa tinh thần dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và tạo không khí lễ hội tươi vui; quảng bá hình ảnh du lịch, ẩm thực tỉnh Vĩnh Long đến người dân, du khách.

Các điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng chú trọng chỉnh trang, nâng cấp cảnh quan, triển khai chương trình khuyến mãi, dịch vụ hấp dẫn. Nhiều hoạt động trải nghiệm thu hút khách như, đờn ca tài tử, tự tay làm bánh xèo, gói kẹo dừa, vào vườn hái trái cây... góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Vĩnh Long đậm chất văn hóa sông nước Nam Bộ.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành tổ chức tour tham quan vườn cây trái, làng nghề truyền thống, di tích lịch sử cấp quốc gia và các điểm đến tiêu biểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Vĩnh Long thông qua các nền tảng số như, Fanpage, YouTube, TikTok, cổng thông tin điện tử… và duy trì hiệu quả đường dây nóng hỗ trợ du khách tại các điểm tham quan, mua sắm, ăn uống, giải trí.

Theo ông Dương Hoàng Sum, mặc dù thời tiết có phần không thuận lợi nhưng dịp lễ năm nay, các điểm du lịch tại Vĩnh Long duy trì lượng khách tham quan, vui chơi, trải nghiệm ổn định. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi bền vững và ngày càng khởi sắc của du lịch địa phương; khẳng định Vĩnh Long là một trong những điểm đến hấp dẫn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thời gian tới, ngành Du lịch tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát huy lợi thế sông nước, ẩm thực, văn hóa truyền thống, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường liên kết vùng từng bước xây dựng Vĩnh Long trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn trong mắt du khách trong và ngoài nước./.

Kéo dài thời gian Triển lãm Thành tựu đất nước đến hết ngày 15/9/2025 Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh được kéo dài đến 15/9/2025, tạo cơ hội cho người dân và du khách trải nghiệm thành tựu và truyền thống dân tộc.