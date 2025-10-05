Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu 9 nhóm giải pháp chặn các khoản thu trái quy định

Chiều 5/10, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình trạng lạm thu tái diễn nhiều năm, dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, nhưng những khoản đóng góp xã hội hóa tự nguyện vẫn bị biến tướng thành bắt buộc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng đã chia sẻ 9 nhóm giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng lạm thu trong năm học 2025 - 2026, cũng như tránh tình trạng ép buộc phụ huynh.

Thông tin cụ thể, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền các địa phương đã có nhiều văn bản chấn chỉnh tình trạng lạm thu của các cơ sở giáo dục.

Trong năm học 2025-2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục về thực hiện chính sách học phí, miễn giảm học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề đưa ra 9 nhóm giải pháp dài hạn và ngắn hạn để chấn chỉnh tình trạng lạm thu.

Đầu tiên, ông Dũng cho biết bộ đã có văn bản yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chính sách giáo dục cũng như các quy định về học phí, miễn giảm, hỗ trợ về học phí theo đúng Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Thứ hai, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục - đào tạo phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định; nghiêm cấm tất cả các trường hợp, cơ sở giáo dục tự đặt ra các khoản thu trái quy định của cơ quan có thẩm quyền.

“Chúng tôi cũng đặc biệt lưu ý đến việc vận động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phải đảm bảo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền,” ông Dũng nói.

Nhóm nhiệm vụ tiếp theo được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cập là thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết, công khai thông tin giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn, đảm bảo công khai, minh bạch.

Ông Dũng cũng cho biết hiện nay qua theo dõi ở các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy nhiều địa phương đã có sự chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn với tinh thần thực hiện theo đúng danh mục mà hội đồng nhân dân ban hành. Theo đó, nhà trường tuyệt đối không được gộp nhiều khoản thu, không thu trước nhiều kỳ; đồng thời cũng không được lợi dụng danh nghĩa Ban Đại diện cha mẹ học sinh để thu trái quy định.

Thứ sáu, ông Dũng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để có điều chỉnh bổ sung đảm bảo quyền của người học, đặc biệt là học sinh và các bậc cha mẹ học sinh.

“Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khi phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật,” ông Dũng nêu nhóm giải pháp thứ bảy.

Ngoài ra, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường xuyên giám sát việc này ở cả cấp Trung ương và địa phương.

Nhóm giải pháp cuối được ông Dũng đề cập đến là đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, thanh tra để chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng này ngay tại cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn./.

