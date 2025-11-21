Bộ Nội vụ: Tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh thành là thông tin không chính xác

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch và các cơ quan báo chí về việc thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin sai lệch, không chính xác về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Theo đó, thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin không chính xác về việc cả nước sẽ sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố khiến nhiều người dân và cán bộ, công chức hoang mang.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, các cơ quan thông tấn, báo chí định hướng thông tin đúng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các thông tin nêu trên nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.

Bộ Nội vụ khẳng định việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 không chỉ sắp xếp về tổ chức, bộ máy, cán bộ mà còn phân cấp về thẩm quyền, bố trí lại đơn vị hành chính, phân bổ về nguồn lực, tạo không gian phát triển. Mục tiêu của việc sắp xếp là xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; đồng thời, mở ra cục diện mới trong phát triển đất nước với tầm nhìn lâu dài, ít nhất là cho 100 năm tới.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ ngày 1/7, nước ta có 34 tỉnh, thành phố, 3.321 xã, phường, đặc khu và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (gồm cấp tỉnh và cấp xã) đã chính thức vận hành ở tất cả các địa phương.

Hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết thêm, ngày 16/6, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 với những quy định mới về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Để triển khai thi hành luật này, Bộ Nội vụ được giao xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn luật, trong đó có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính (thay thế Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13), Nghị định của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính và Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến Nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính (thay thế Nghị định số 54/2018/NĐ-CP).

Việc xây dựng các văn bản nêu trên để triển khai các quy định mới của Luật khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời thay thế quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đơn vị hành chính đã không còn phù hợp với thực trạng đơn vị hành chính các cấp sau sắp xếp năm 2025 và yêu cầu phát triển đất nước, nâng cao hiệu quả quản trị chính quyền hiện đại, phục vụ nhân dân.

Bộ Nội vụ khẳng định việc xây dựng các quy định nêu trên không phải nhằm mục đích tiếp tục sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp như thông tin sai lệch lan truyền trên các mạng xã hội trong thời gian gần đây./.

Người dân có phải đổi biển số xe mới sau khi sáp nhập tỉnh, thành phố hay không? Theo Bộ Công an, sau khi sáp nhập tỉnh, thành trên cả nước, nếu không có nhu cầu thì người dân không bắt buộc phải đổi chứng nhận đăng ký, biển số xe theo địa chỉ mới.