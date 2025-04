Bộ phim kinh dị “Sinners” gây bão phòng vé Bắc Mỹ dịp lễ Phục sinh

Theo số liệu được Công ty thống kê Comscore công bố ngày 20/4, bộ phim kinh dị “Sinners” của Warner Bros. Pictures đã nhanh chóng chiếm lĩnh ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ với doanh thu ấn tượng 45,6 triệu USD ngay trong tuần đầu công chiếu.

Đây được xem là bước khởi đầu rực rỡ cho một tác phẩm gốc hiếm hoi trong thể loại kinh dị và là dấu mốc ấn tượng cho đạo diễn Ryan Coogler, người từng được đề cử Oscar với bom tấn “Black Panther.”

“Sinners” đánh dấu sự tái hợp giữa đạo diễn Ryan Coogler và nam tài tử Michael B. Jordan, lần này trong một vai diễn kép độc đáo: hai anh em sinh đôi trở về quê nhà tại bang Mississippi - nơi họ từng phải rời bỏ vì những bóng ma quá khứ.

Tuy nhiên, chuyến trở về tưởng như để làm lại cuộc đời ấy lại mở ra cánh cửa dẫn đến một thế lực hắc ám khủng khiếp đang chờ đón họ...

Lấy cảm hứng từ dòng phim ma cà rồng pha trộn yếu tố kinh dị tâm linh và lịch sử, “Sinners” không chỉ khai thác nỗi sợ hãi bản năng, mà còn khơi gợi nhiều suy ngẫm về quá khứ đau thương, niềm tin tôn giáo và sự chuộc lỗi.

“Sinners” gây ấn tượng bởi cách kể chuyện điện ảnh đậm chất nhạc kịch, những cú máy đẹp mê hồn.

Bên cạnh Michael B. Jordan, bộ phim còn có sự tham gia của Hailee Steinfeld và Delroy Lindo, tạo nên một dàn diễn viên vừa trẻ trung vừa dày dạn kinh nghiệm.

Giữa mùa lễ Phục sinh - mùa của sự hồi sinh và ánh sáng - “Sinners” đã chọn đúng thời điểm để truyền đi một thông điệp đáng suy ngẫm: “Bóng tối đáng sợ nhất không phải đến từ bên ngoài, mà chính là những điều chưa được đối diện trong quá khứ.”

Không chỉ thành công về mặt thương mại, “Sinners” còn chinh phục giới phê bình và khán giả đại chúng.

Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, phim nhận điểm đánh giá tích cực lên tới 98% từ 241 bài nhận xét, một con số gần như hoàn hảo.

Trong khi đó, khảo sát của CinemaScore cho thấy khán giả chấm điểm "A" cho bộ phim này, một tín hiệu tích cực hiếm thấy với dòng phim kinh dị.

Nếu xét cả thị trường quốc tế, “Sinners” thu về thêm “15,4 triệu USD,” nâng tổng doanh thu toàn cầu trong 3 ngày đầu công chiếu lên 61 triệu USD. Các nhà phân tích kỳ vọng phim sẽ tiếp tục bùng nổ trong những tuần tới khi hiệu ứng “truyền miệng” lan rộng.

Vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ thuộc về “A Minecraft Movie,” bộ phim hài chuyển thể từ trò chơi điện tử nổi tiếng, với doanh thu 41,3 triệu USD trong tuần thứ 3 công chiếu.

Phim hiện đã thu về 344,6 triệu USD tại Bắc Mỹ và 720,8 triệu USD toàn cầu, được kỳ vọng trở thành “bom tấn tỷ USD” đầu tiên của năm 2025.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ gồm:

3. "The King of Kings," 17,3 triệu USD

4. "The Amateur," 7,2 triệu USD

5. "Warfare," 4,9 triệu USD

6. "Drop," 3,4 triệu USD

7. "Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing," 2,8 triệu USD

8. "Pride and Prejudice" (bản phát hành kỷ niệm 20 năm ra đời), 2,7 triệu USD

9. "The Chosen: Last Supper Part 3," 1,7 triệu USD

10. "Snow White," 1,2 triệu USD./.

