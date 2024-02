Bộ phim về huyền thoại âm nhạc Bob Marley trở thành quán quân phòng vé

Bộ phim tiểu sử về huyền thoại âm nhạc Bob Marley "Bob Marley: One Love" do hãng Paramount Pictures phát hành đã được khán giả Bắc Mỹ đón nhận nồng nhiệt vào cuối tuần qua.

Theo dữ liệu của của công ty nghiên cứu thị trường điện ảnh Exhibitor Relations, "Bob Marley: One Love" đã trở thành quán quân phòng vé ngay trong tuần đầu công chiếu, với doanh thu ước tính 27,7 triệu USD.

Chuyên gia phân tích David A. Gross đánh giá: “Đây là sự mở màn tuyệt vời cho một bộ phim tiểu sử âm nhạc."

Theo ông David A. Gross, bộ phim này rất được lòng khán giả cho dù giới phê bình vẫn còn điều khen, tiếng chê.

Là bộ phim đầu tiên về biểu tượng âm nhạc Reggae đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, "Bob Marley: One Love" thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ.

Bộ phim được chính gia đình của huyền thoại âm nhạc quá cố kết hợp với Paramount Pictures thực hiện, với mong muốn tri ân những di sản, tôn vinh hành trình vượt qua nghịch cảnh đầy mạnh mẽ và mang đến âm nhạc có tính cách mạng, truyền cảm hứng của Bob Marley.

Bob Marley tên thật Nesta Robert Marley. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất nghèo khó của Jamaica, nhưng tình yêu âm nhạc giúp ông vượt lên cuộc sống thiếu thốn để sáng tạo ra thể loại âm nhạc mới - nhạc Reggae - lan tỏa tinh thần tích cực, hòa bình và sự tôn trọng con người với nhau.

Bob Marley cũng đã dùng âm nhạc lên tiếng thay cho quan điểm nhân sinh, lay động được hàng triệu người nghe. Văn hóa Jamaica cũng trở nên phổ biến hơn nhờ âm nhạc của ông - được giới chuyên gia đánh giá "không chỉ biểu thị về âm thanh, mà còn là phong cách sống."

Có sự nghiệp rực rỡ với sức ảnh hưởng lan rộng toàn cầu nhưng cuộc đời Bob Marley sớm khép lại khi ngôi sao âm nhạc này mắc ung thư và qua đời ở tuổi 36 (năm 1981).

Chuyện phim "Bob Marley: One Love" tái hiện giai đoạn sự nghiệp rực rỡ nhất của ông với bối cảnh thập niên 1960, những buổi hòa nhạc chật kín khán giả, những biến cố thời đại cho đến vụ ám sát hụt, nỗi đau mất người bạn đời và cách ông đối diện với nghịch cảnh.

"Bob Marley: One Love" do nhà làm phim Reinaldo Marcus Green đạo diễn. Ông cũng chính là người đứng sau bộ phim "King Richard" giúp tài tử Will Smith giành được giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Nam diễn viên Kingsley Ben-Adir hóa thân thành Bob Marley để tái hiện cuộc đời ngắn ngủi nhưng nhiều dấu son của ngôi sao này, trong khi Lashana Lynch đóng vai Rita - người bạn đời của nam ca sỹ.

Một điểm nhấn lớn trong "Bob Marley: One Love" chính là giai điệu đã trở thành bất hủ của "Redemption Song" và sự ra đời của ca khúc kinh điển "One Love" với những ca từ thể hiện rõ nhất tinh thần, tư tưởng ái mộ hòa bình của ông./.

Danh sách các bộ phim ăn khách nhất trong tuần qua tại Bắc Mỹ:

1. Bob Marley: One Love - 27,7 triệu USD

2. Madame Web - 15,2 triệu USD

3. Argylle - 4,7 triệu USD

4. Migration - 3,8 triệu USD

5. The Chosen - 3,4 triệu USD

6. Wonka - 3,4 triệu USD

7. The Beekeeper - 3,3 triệu USD

8. Anyone But You - 2,4 triệu USD

9. Lisa Frankenstein - 2 triệu USD

10. Land of Bad - 1,8 triệu USD