Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Nhà giáo cần làm sao xứng đáng với sự tôn vinh

“Đảng và Nhà nước, xã hội, các quý vị phụ huynh, toàn thể người học tôn vinh nhà giáo chúng ta và dành cho chúng ta những tình cảm tốt đẹp, sự quý trọng và yêu thương, sự tri ân và cảm mến. Về phía mình, chúng ta cũng cần làm sao cho xứng đáng.”

Đây là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trong diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VIII giai đoạn 2025-2030.

Sự kiện diễn ra sáng nay, 17/11, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Năm đặc biệt

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, lễ kỷ niệm 20/11 năm nay có nhiều nét đặc biệt khi chưa bao giờ ngành giáo dục và đào tạo có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị xác định “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc.” Nhà giáo được coi là động lực để phát triển giáo dục, là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục. Nhiều chính sách mới đã được Đảng và nhà nước ban hành để phát triển đội ngũ nhà giáo. Luật Nhà giáo quy định lương giáo viên được xếp cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp công lập. Nghị quyết 71 xác định mức phụ cấp tối thiểu cho giáo viên là 70%, nhân viên trường học là 30%, giáo viên vùng khó khăn là 100%. “Đó là niềm vui to lớn, là sự động viên khích lệ những người làm công tác giáo dục,” Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, năm nay, lần đầu tiên nghề dạy học được thể chế hóa bằng Luật Nhà giáo. Đạo lý, văn hóa, phong tục tôn sư trọng đạo được pháp điển hóa tạo nên sự chính thống, bền vững và quang minh cho nghề nghiệp nhà giáo. Đây là vinh dự là điều kiện pháp lý để nhà giáo phát huy vai trò xã hội của mình.

“Nhà giáo chúng ta cũng cần tri ân xã hội đã đem tới sự cao quý cho nghề của mình. Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng. Tất cả các nhà giáo cần phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập không ngừng để luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đủ sáng để rạng tỏa và dẫn dắt cho học trò, đủ giá trị đẹp để truyền cảm hứng và sự thuyết phục, đặc biệt là sự mẫu mực về nhân cách, tinh thần học hỏi và sáng tạo, sự yêu thương và lẽ công bằng,” Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Năm 2025 cũng là năm nhiều quyết sách về giáo dục được ban hành và triển khai như Kết luận số 91 về tiếp tục thực hiện nghị quyết 29; Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết về thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; chủ trương xây dựng 248 trường nội trú bán trú tại các xã biên giới; tích cực hoàn thiện chính sách mới mang tính đột phá phát triển đội ngũ nhà giáo để triển khai Luật Nhà giáo…

Giai đoạn nhiều nỗ lực của ngành giáo dục

Tổng kết phong trào thi đua của ngành giáo dục trong 5 năm qua, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay ngành đã có phong trào thi đua rất đặc biệt, khi cả nước ứng phó với đại dịch COVID-19. Ngành giáo dục đã linh hoạt thích ứng, chuyển trạng thái học trực tuyến để học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học.

Kết quả nổi bật ở bậc học phổ thông là ngành giáo dục đã hoàn tất chu trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, trong đó chuyển mạnh từ giáo dục trang bị kiến thức sang phát triển năng lực người học. Đến thời điểm này, những mục tiêu quan trọng của việc triển khai chương trình đã hoàn thành, tạo ra những chuyển biến căn bản trong giáo dục phổ thông. Giáo dục mũi nhọn duy trì thành tích trong nhóm 10 quốc gia có kết quả thi tốt nhất trên toàn thế giới trong các kỳ thi Olympic quốc tế.

Với giáo dục đại học, nhiều trường đã có mặt trong các nhóm xếp hạng có uy tín trên thế giới. Một số trường và ngành đào tạo có mặt trong tốp 150 Châu Á. Đã có nhiều chương trình đào tạo mới, lĩnh vực mới, đặc biệt về công nghệ kỹ thuật mũi nhọn mới đã được triển khai. Giáo dục nghề nghiệp đã và đang hội nhập ngày càng sâu, rộng trong khu vực và thế giới.

Việc gia tăng cơ hội học tập và việc học tập suốt đời của người dân và xây dựng xã hội học tập cũng thúc đẩy, quy mô của toàn bộ nền giáo dục và đào tạo tăng mạnh trong những năm qua. Công tác khuyến học, khuyến tài đạt kết quả tốt, phong trào xây dựng mô hình học tập cộng đồng phát triển mạnh mẽ. Công tác xóa mù chữ đạt kết quả tốt.

Với những thành tích đó đó, ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều gương điển hình tiên tiến được khen thưởng các cấp.

Tại lễ kỷ niệm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khen thưởng đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2021-2025, đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030./.

