Bulgaria luôn dành tình cảm yêu mến và đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam

Tại trụ sở Quốc hội Bulgaria, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Nataliya Kiselova.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp, đồng thời trân trọng cảm ơn thư chúc mừng nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) và hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (8/2/1950-8/2/2025).

Đại sứ nhấn mạnh, suốt 75 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bulgaria không ngừng được củng cố và phát triển, trong đó kênh hợp tác nghị viện đóng vai trò quan trọng.

Đại sứ đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Quốc hội, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao thời gian gần đây, góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện, kinh tế-thương mại và trao đổi kinh nghiệm lập pháp.

Đại sứ khẳng định mong muốn hai bên tiếp tục duy trì các hình thức trao đổi đoàn, gặp gỡ trực tuyến, phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Hội nghị Đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP).

Trong bối cảnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt với Việt Nam, gắn liền với nhiều cột mốc lịch sử trọng đại, Đại sứ cho rằng đây là động lực để Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác nhiều mặt với Bulgaria. Đại sứ bày tỏ kỳ vọng trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ nỗ lực hết sức để góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Bulgaria lên tầm cao mới, thông qua việc tăng cường đối thoại chính trị cấp cao, phát huy cơ chế Ủy ban liên Chính phủ và Tham vấn chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, mở rộng giao lưu văn hóa và nhân dân.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đề xuất một số định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai Quốc hội, tăng cường trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm về quản trị, lập pháp.

Bên cạnh đó, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, dược phẩm, giáo dục-đào tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đồng thời đẩy mạnh hợp tác văn hóa-giáo dục, trao đổi sinh viên, học bổng và tăng cường giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nataliya Kiselova chúc mừng Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhận nhiệm vụ công tác, chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bulgaria.

Bà bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước trong suốt 75 năm qua, nhất là thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; nhấn mạnh nhân dân Bulgaria luôn dành tình cảm đặc biệt với nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh các lãnh đạo cấp cao của Bulgaria hiện nay, nhất là Tổng thống Rumen Radev và Thủ tướng Rosen Zhelyazkov (nguyên Chủ tịch Quốc hội) từng thăm Việt Nam đều dành tình cảm yêu mến và đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Bà Kiselova đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria đối với sự phát triển kinh tế-xã hội sở tại, đồng thời khẳng định Bulgaria luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam - một đối tác tin cậy, có vị trí địa chiến lược quan trọng ở Đông Nam Á và châu Á.

Bà nhất trí với các đề xuất của Đại sứ về việc tăng cường hợp tác nghị viện, trong đó có đẩy mạnh hoạt động của Nhóm nghị sỹ hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, coi đây là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh chuyến thăm và làm việc sắp tới của Đoàn Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam, khẳng định Quốc hội Bulgaria sẽ phối hợp chặt chẽ để chuyến công tác đạt kết quả thiết thực, góp phần thắt chặt hơn nữa sự gắn kết và hợp tác giữa hai Quốc hội.

Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam và Bulgaria./.

Đưa quan hệ Việt Nam-Bulgaria lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả hơn Quan hệ giữa Việt Nam và Bulgaria đã không ngừng được củng cố, phát triển thông qua hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân.