Cả nước đã hỗ trợ xóa thêm gần 1.800 căn nhà trong tuần qua

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tính đến 21/2, các địa phương đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 107.941 căn (tăng 1.752 căn so với 14/2), trong đó có 61.496 căn nhà đã khánh thành và 46.445 căn khởi công mới.

Cả nước đã hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng là 9.187 căn nhà; trong đó có 3.928 căn nhà đã khánh thành; 5.259 căn đã khởi công. Nhà ở thuộc hai chương trình mục tiêu quốc gia là 49.432 căn nhà; trong đó số nhà đã khánh thành là 30.938 căn; số nhà khởi công là 18.494 căn. Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát là 49.322 căn nhà, trong đó số nhà đã khởi công: 22.692 căn; số nhà khánh thành: 26.630 căn.

Xóa nhà tạm: Khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn Nhiệm vụ xóa nhà tạm là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vì vậy, Nghệ An, Bắc Kạn yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, thống kê, bổ sung nguồn lực, hoàn thành đúng thời hạn đặt ra.

Đến nay, chỉ tiêu về thành lập ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành 100%. 58 địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát cấp tỉnh, có 5 địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bà Rịa-Vũng Tàu không thành lập do không còn nhà tạm, nhà dột nát.

59/63 địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai cụ thể. Bốn địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc không ban hành kế hoạch do không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, có 51 địa phương (tăng 3 địa phương so với 14/2) đã ban hành quy chế thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Sáu địa phương chưa ban hành quy chế gồm: Nam Định, Quảng Trị, Bình Thuận, Long An, Đồng Tháp, An Giang.

Về phê duyệt nhu cầu, 42 địa phương đã phê duyệt nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát (tăng 9 địa phương so với 14/2). Còn 15 địa phương chưa phê duyệt nhu cầu gồm: Phú Thọ, Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp./.