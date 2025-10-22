Cần Thơ: Hành trình gian nan đi tìm con chữ của trẻ em vùng sông nước miền Tây

Giữa những dòng kênh rạch chằng chịt của vùng quê xã Mỹ Phước (thành phố Cần Thơ), hành trình đến trường tìm tri thức trên những chuyến đò bằng chiếc vỏ lãi gập ghềnh càng trở nên gian nan.

Những chuyến đò không chỉ chở các học sinh đến trường mà còn chở cả những ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Nghị lực đi tìm “con chữ”

Bốn giờ sáng, khi mọi người còn say giấc ngủ, nhiều gia đình ở ấp Phước An A (xã Mỹ Phước) đã bắt đầu một ngày mới bằng việc chuẩn bị cơm cho con em mình đến trường.

Bà Nguyễn Thị The (ấp Phước An A) cho hay, khi 3 đứa cháu nội lần lượt bước vào tuổi đến trường, bà có trách nhiệm đưa các cháu đến trường bằng vỏ lãi. Mỗi ngày, chiếc vỏ lãi của bà vượt gần 6km đường sông để đưa đón các cháu đến trường.

Bà Nguyễn Thị The chia sẻ: “Ba giờ sáng, bà đã thức dậy nấu cơm, soạn đồ, mang theo võng để tụi nhỏ ngủ trưa tại trường. Đến khi tan học, về tới nhà thì chiều tối. Cha mẹ các cháu phải đi làm ở Thành phố Hồ Chí Minh, để lại các cháu cho tôi chăm sóc, đưa đi học hằng ngày. Không biết đi xe máy, chiếc vỏ lãi là phương tiện duy nhất.”

Tương tự, chị Đặng Thị Mỹ Tiên (xã Mỹ Phước) hơn 4 năm nay ngày nào cũng dậy sớm lo cơm nước cho con gái rồi hai mẹ con lại cùng nhau lên vỏ lãi đến trường. Điều khiến người ta cảm phục là hơn một năm nay, chị Tiên phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo nhưng chưa một ngày nào chị để bệnh tật ngăn bước chân con đến lớp.

Bữa cơm trưa của học sinh đi học bằng xuồng ghe đến trường. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Chị Tiên cho biết, mỗi ngày, gia đình phải mất khoảng 30.000 đồng tiền xăng - một khoản chi phí không nhỏ đối với vùng nông thôn. Tuy nhiên, niềm vui lớn nhất của chị là con gái (học sinh lớp 4) nhiều năm liền đạt học sinh xuất sắc. Đây cũng là liều thuốc tinh thần tiếp thêm nghị lực, niềm tin để chị chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Gia đình bà Nguyễn Thị Phượng không đất sản xuất, sống bằng nghề làm thuê làm mướn. Hằng ngày, bà phải đi 8km đường sông để chở cháu ngoại đến trường.

Bà Phượng cho biết, cháu ngoại năm nay học lớp 2, từ nhỏ cha đã bỏ cháu đi, mẹ bị bệnh suy thận phải lọc thận 3 lần/tuần. Cuộc sống gia đình rất khó khăn. Muốn cháu mình biết chữ để cuộc sống sau này ổn định hơn nên ông bà ngoại cố gắng làm ăn tích lũy nuôi cháu ăn học.

Để ước mơ không “chòng chành” giữa sông nước

Bữa cơm của học sinh đi học bằng xuồng ghe. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Thầy Nguyễn Văn Hào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Phước A, cho biết toàn trường có khoảng 60 học sinh hằng ngày phải đến trường bằng xuồng ghe, vỏ lãi. Trong đó, khoảng 20 em nhà dọc các tuyến kênh, rạch xa xôi buộc phải ở lại buổi trưa.

Năm học 2025-2026, nhà trường có nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cha mẹ các em phần lớn đều đi làm ăn xa, gửi con lại cho ông bà đã lớn tuổi chăm sóc.

Do đó, trường cùng chính quyền địa phương luôn cố gắng quan tâm, động viên các em, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo. Tuy nhiên do nguồn lực còn hạn chế nên chưa thể đáp ứng hết nhu cầu thực tế của các em.

Thầy Nguyễn Văn Hào cho biết thêm dù hành trình đến lớp nhiều khó khăn nhưng các em vẫn cố gắng học tập. Kết quả là tỷ lệ học sinh đến lớp luôn được duy trì đều đặn.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố ủng hộ kinh phí, vật chất hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn để việc đến trường không còn nhọc nhằn trên con đường đi tìm tri thức.

Phụ huynh chờ đón con tan học. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Ông Trần Việt Phú, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phước, cho biết với đặc thù của địa phương là vùng sông nước, nhiều người dân không chỉ sống dọc các tuyến lộ mà còn rải rác ở những khu vực lõm, chưa có đường bộ, phương tiện đi lại chính vẫn là xuồng ghe.

Cùng với đó, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, giao thương của người dân.

Thực trạng này càng trở nên khó khăn khi phần lớn người trong độ tuổi lao động đều đi làm ăn xa, việc đưa đón các cháu nhỏ đến trường đều trông cậy vào người lớn tuổi ở nhà.

Ông Trần Việt Phú thông tin thêm chính quyền địa phương sẽ tập trung quan tâm, tạo điều kiện cho những hoàn cảnh khó khăn có con em phải đi học bằng xuồng ghe.

"Chúng tôi sẽ tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ, giúp các em có thêm điều kiện đến trường. Đồng thời, xã tiếp tục kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn, từng bước hoàn thiện hạ tầng để người dân đi lại thuận lợi; góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo tương lai cho thế hệ trẻ," ông Trần Việt Phú nhấn mạnh.

Để những học sinh nơi đây tiếp tục được đến trường, mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ nhất cũng sẽ là nguồn động viên giúp các em vững bước trên con đường tìm kiếm tri thức vì một tương lai tươi sáng hơn./.

