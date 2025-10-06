“Cân” top 3 Vietnam’s Next Top Model 2025 trước thềm chung kết cuộc thi

Tối qua (5/10), top 3 gương mặt xuất sắc nhất Vietnam’s Next Top Model 2025 vừa chính thức lộ diện là Bảo Ngọc, Mai Hoa và Mỹ Ngân. Top 3 thí sinh cho biết đã sẵn sàng tranh tài trong đêm chung kết cuộc thi, diễn ra vào 20 giờ ngày 12/10/2025, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, trong thử thách cuối cùng với ý tưởng “Nhật Thực” - nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện trong một bầu không khí vừa huyền bí vừa mạnh mẽ, các thí sinh phải hoàn thành 3 phong cách trang phục giống nhau,

Trà My từng ghi dấu ấn với khả năng múa uyển chuyển, lần này lại bị chính sở trường của mình làm khó. Những động tác đẹp mắt trở nên dư thừa, khiến giám khảo phải gay gắt nhắc nhở “đừng múa nữa.” Không giấu nổi sốt ruột, host Thanh Hằng đã trực tiếp thị phạm, truyền cảm hứng để Trà My thoát khỏi vùng an toàn và tìm ra biểu cảm thời trang đúng chất.

Ngược lại, Giang Phùng với cá tính mạnh mẽ đã khiến cả trường quay “nổ tung” bằng loạt tạo dáng mạo hiểm, phá cách. Từng chuyển động của cô bộc lộ nguồn năng lượng dồi dào và bản lĩnh trưởng thành sau chặng đường dài cùng cuộc thi.

Mỹ Ngân, Mai Hoa và Tuyết Mai cũng thể hiện phong độ ổn định, nắm bắt tinh thần buổi chụp khá tốt. Trong đó, Mai Hoa gây ấn tượng nhờ sự đa dạng qua cả ba layout, mỗi lần chụp lại mang đến một sắc thái khác nhau, đầy cuốn hút.

Top 3 lọt vào đêm chung kết cuộc thi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bảo Ngọc - “chiến binh mạnh” từ ngày đầu nay đã lấy lại phong độ khi làm chủ khung hình một cách tự nhiên, tạo nên loạt ảnh “high-fashion” ấn tượng khiến giám khảo liên tục gật gù.

Sau cuộc thảo luận căng thẳng và cân nhắc kỹ lưỡng của ban giám khảo, cuối cùng top 3 xuất sắc nhất mùa giải đã chính thức lộ diện sau hành trình dài rèn giũa cùng các huấn luyện viên của cuộc thi: Mai Hoa – Bảo Ngọc – Mỹ Ngân.

Mai Hoa có chiều cao “khủng” 1m84 với hai lần giành chiến thắng ở các thử thách tiếp tục chứng minh bản lĩnh ổn định. Bảo Ngọc “bùng nổ” đúng chất một người mẫu, còn Mỹ Ngân cho thấy sự tiến bộ bền bỉ và khả năng cân bằng, trở thành “ẩn số” đầy tiềm năng.

Top 3 lộ diện cũng đồng nghĩa với việc các thí sinh này sẽ đặt chân đến Paris – kinh đô thời trang thế giới. Tại đây, ba gương mặt xuất sắc nhất sẽ được hòa mình vào không khí của Paris Fashion Week và thực hiện bộ ảnh đặc biệt.

Đặc biệt, theo thông tin từ ban tổ chức, một cơ hội cuối cùng sẽ dành cho các thí sinh đã dừng chân ở mùa giải năm nay với “tấm vé vàng” đặc biệt để trở lại đêm chung kết và trực tiếp đối đầu cùng top 3 (do khán giả bình chọn trên trang web của cuộc thi)./.

Ba thí sinh phải dừng bước tại cuộc thi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

