Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng: "Mòn mỏi" tìm nguồn cát đắp nền đường

Sau hơn một năm triển khai thi công, Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đang gặp nhiều khó khăn về tiến độ, đặc biệt là thiếu nghiêm trọng nguồn vật liệu cát đắp nền đường.

Chậm tiến độ vì thiếu nguồn cát đắp

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, dự án được khởi công 4 gói thầu đầu tiên từ tháng 6/2023, triển khai thi công đồng loạt tháng 11/2023. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đạt 99%; sản lượng thi công đạt 31%, chậm khoảng 5% so với kế hoạch. Trong đó, Dự án thành phần 1 vượt khoảng 0,3% so với kế hoạch; các Dự án thành phần 2, 3, 4 chậm từ 1-12% so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do thiếu hụt nguồn vật liệu cát đắp.

Trong tổng nhu cầu 29 triệu m3, đến nay đã khai thác, đưa về công trường 6,5 triệu m3. Trong đó, Dự án thành phần 1 (tỉnh An Giang) tổng nhu cầu 9,3 triệu m3; đã đủ điều kiện khai thác 6,3 triệu m3, công suất khai thác chỉ đạt 6.000 m3/ngày; chưa xác định được nguồn 3 triệu m3.

Dự án thành phần 2 (thành phần Cần Thơ) tổng nhu cầu 7 triệu m3; đã xác định nguồn 5,3 triệu m3 (trong đó tỉnh An Giang hỗ trợ 2,3 triệu m3 đã đủ điều kiện khai thác; tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 3 triệu m3 hiện đang thực hiện thủ tục cấp phép khai thác), công suất khai thác chỉ đạt 3.000 m3/ngày; còn lại 1,7 triệu m3 chưa xác định được nguồn.

Đẩy nhanh tiến độ Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng Dự án thành phần 4 đường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đang được đẩy mạnh tiến độ thi công, vượt qua những khó khăn về nguồn vật liệu và địa chất.

Dự án thành phần 3 (tỉnh Hậu Giang) tổng nhu cầu 6 triệu m3, trong đó An Giang hỗ trợ 2,6 triệu m3, đã đủ điều kiện khai thác; Bến Tre dự kiến hỗ trợ 3,4 triệu m3, đã hoàn thành thủ tục cấp phép 1,6 triệu m3, công suất khai thác chỉ đạt 6.000 m3/ngày; 1,8 triệu m3 còn lại Bến Tre đang tiếp tục xác định mỏ.

Công suất khai thác các mỏ cát của Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng vẫn chưa đáp ứng cho nhà thầu thi công. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Dự án thành phần 4 (tỉnh Sóc Trăng) tổng nhu cầu 6,6 triệu m3, đã xác định đủ nguồn, công suất khai thác chỉ đạt 9.000 m3/ngày.

“Dự án còn thiếu 22,5 triệu m3 cát để hoàn thành công tác đắp nền (trong đó, đến tháng 8/2025 cần đưa về công trường khoảng 14 triệu m3 để hoàn thành công tác gia tải); đã được cấp phép, đủ điều kiện khai thác 19,3 triệu m3, tuy nhiên công suất khai thác chỉ đạt 24.000m3/ngày trong khi yêu cầu về tiến độ cần đạt 94.000m3/ngày,” lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho hay.

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tổ chức 6 đoàn kiểm tra và giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương chủ động giải quyết những vướng mắc để khai thác nguồn cát tại các mỏ dự kiến cung cấp cho dự án, đồng thời khẩn trương xác định phần cát còn thiếu; chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn địa phương tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu đắp, tuy nhiên, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam thừa nhận việc thực hiện thủ tục cấp phép khai thác cát tại các địa phương còn rất chậm, đặc biệt là An Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng.

Nghiên cứu phương án khai thác thêm các cồn cát

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng rà soát tổng thể nguồn cung cấp cát tại địa phương (bao gồm các mỏ đang khai thác, các mỏ trong quy hoạch và nguồn cát chưa được quy hoạch), thực hiện các thủ tục khai thác để thực hiện các dự án trọng điểm đang triển khai trong khu vực (trong đó có cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng). Các địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu không huy động hết nguồn cát của địa phương để thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia trong khu vực.

Đối với các mỏ đã cam kết cung cấp cho dự án Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, Cục Đường bộ đề nghị tỉnh An Giang hoàn thiện thủ tục khai thác để cung cấp phần còn thiếu (3 triệu m3) của Dự án thành phần 1, hỗ trợ một phần cho cao tốc trục dọc đoạn Cần Thơ-Cà Mau và các dự án thành phần qua Cần Thơ, Hậu Giang.

Tỉnh Tiền Giang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai thủ tục điều chỉnh công suất nạo vét sông Vàm Nao, xác định khối lượng khoáng sản có thể thu hồi tiếp, chủ động nâng công suất nạo vét phù hợp, sớm hoàn thành thủ tục cho phép khai thác trở lại; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục để tiếp tục khai thác mỏ đá Antraco nhằm đáp ứng yêu cầu cho các cao tốc trọng điểm trong khu vực, đặc biệt là cao tốc đoạn Cần Thơ-Hậu Giang để hoàn thành 2025.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam vẫn còn thiếu nguồn cát Các mỏ vật liệu cát với thủ tục cấp phép còn chậm và công suất khai thác vẫn chưa đáp ứng được tiến độ yêu cầu của các dự án giao thông trọng điểm phía Nam.

Tỉnh Tiền Giang sớm hoàn thành thủ tục cấp phép đối với các mỏ đã xác định được nguồn để đáp ứng tiến độ khai thác, rà soát tổng thể nguồn cát của địa phương để xác định nguồn còn thiếu 1,7 triệu m3 hỗ trợ cho Cần Thơ; Bến Tre là 1,8 triệu m3 hỗ trợ cho Hậu Giang; tỉnh Sóc Trăng khẩn trương rà soát, huy động toàn bộ nguồn cát của địa phương để thực hiện Dự án thành phần 4 và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trường hợp để thiếu nguồn vật liệu đắp.

Các tỉnh thành nơi dự án đi qua cần sớm hoàn thành thủ tục cấp phép đối với các mỏ đã xác định được nguồn để đáp ứng tiến độ khai thác. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương nghiên cứu phương án khai thác cát tại một số cồn cát trên sông để phục vụ các dự án trọng điểm trong khu vực, đặc biệt là các cồn cát chưa có người dân sinh sống.

“Trường hợp khai thác được nguồn vật liệu này sẽ cơ bản đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án, thuận lợi trong khai thác, tác động tích cực đối với khơi thông dòng chảy, đồng thời không ảnh hưởng đến sạt lở bờ sông,” lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho hay./.

Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài 188,2km, quy mô 4 làn xe, sơ bộ tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng. Theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ, tiến độ dự án cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2027. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, giao các địa phương An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng là cơ quan chủ quản.