Cấp định danh điện tử cho người nước ngoài trong vòng từ 3 đến 7 ngày làm việc

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, từ ngày 1/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội chính thức triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Đây là hoạt động nằm trong đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh điện tử do Bộ Công an phát động trên toàn quốc. Là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội lớn của cả nước, Thủ đô Hà Nội hiện có đông đảo người nước ngoài sinh sống, làm việc và học tập.

Do đó, việc triển khai cấp định danh điện tử mức độ 2 cho nhóm đối tượng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, thúc đẩy nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ.

Đại tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định, đối tượng được cấp định danh điện tử mức 2 là người nước ngoài từ đủ 6 tuổi trở lên, có thẻ tạm trú hoặc thường trú tại Việt Nam.

Đặc biệt, trẻ em dưới 14 tuổi có thể được người giám hộ đại diện làm thủ tục, sử dụng SIM điện thoại chính chủ để đăng ký. Theo đó, quy trình thực hiện gồm 5 bước rõ ràng: Người nước ngoài đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội (số 44 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội); xuất trình hộ chiếu, thẻ tạm trú/thường trú và điền đầy đủ thông tin vào phiếu khai TK0; cán bộ tiếp nhận chụp ảnh chân dung, thu vân tay, kiểm tra sinh trắc học; hồ sơ được gửi lên hệ thống định danh điện tử quốc gia để xử lý, xác minh; trong vòng từ 3 đến 7 ngày làm việc, người đăng ký sẽ nhận được kết quả qua ứng dụng VNeID, tin nhắn hoặc email.

Tất cả thủ tục đều miễn phí, được thực hiện nhanh chóng và minh bạch, giúp người nước ngoài thuận tiện hơn trong việc tham gia các hoạt động hành chính tại Việt Nam.

Định danh điện tử mức độ 2 giúp người nước ngoài an tâm sinh sống, làm việc tại Hà Nội. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN).

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Park HyungChe, quốc tịch Hàn Quốc cho biết: “Quy trình rất nhanh gọn, chỉ mất chưa đầy 20 phút. Cán bộ hướng dẫn tôi tận tình và dễ hiểu.”

Anh Jean Dexper (28 tuổi, quốc tịch Pháp) chia sẻ, là người đã sống và làm việc ở Việt Nam 5 năm, anh luôn tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, gần đây, được biết thông tin Công an thành phố Hà Nội thực hiện cấp VneID mức 2 cho người nước ngoài, anh lập tức đến cơ quan Công an làm việc và thật sự ấn tượng với phong cách làm việc của lực lượng Công an Hà Nội, chuyên nghiệp, thân thiện và hiện đại.

Anh Jean rất hài lòng và cho biết sẽ thông báo cho nhiều người bạn nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội đến làm thủ tục để được cấp tài khoản định danh điện tử mức 2.

Với tài khoản định danh điện tử mức 2, người nước ngoài có thể sử dụng để xác minh danh tính khi thực hiện các dịch vụ ngân hàng, lưu trú, y tế, giao dịch hành chính; quản lý giấy tờ cư trú trực tuyến qua ứng dụng VNeID; giảm thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí trong các thủ tục liên quan đến pháp lý và sinh sống tại Việt Nam.

Cùng với đó, việc triển khai định danh điện tử mức 2 giúp chính quyền xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư đồng bộ, hỗ trợ kiểm soát hiệu quả tình trạng cư trú, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đây còn là một bước tiến quan trọng trong xây dựng chính phủ số, công dân số và xã hội số, mục tiêu chiến lược mà Việt Nam đang nỗ lực hướng đến vào năm 2030.

Theo Trung tá Phạm Thị Thu Trang, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 1/7 đến nay, Phòng đã tiếp nhận và giải quyết hơn 500 hồ sơ. Trước đó, trong giai đoạn chạy thử, Hà Nội cũng là một trong những địa phương dẫn đầu với hàng trăm lượt hồ sơ được xử lý thành công.

Hiện, cán bộ chiến sỹ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội đang làm việc 24/7, kể cả ngày nghỉ để đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho người nước ngoài đến làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo đúng quy định.

Theo quy trình, cán bộ tiếp nhận nhập thông tin người nước ngoài cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; thu nhận ảnh khuôn mặt, thu nhận vân tay của người nước ngoài đến để thực hiện xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Thông tin và dữ liệu cá nhân được bảo mật an toàn. Dữ liệu phục vụ cấp tài khoản bao gồm thông tin nhân thân, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú, ảnh chân dung, thông tin sinh trắc học.

Không quá 3 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã có thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc không quá 7 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa có thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, người nước ngoài sẽ được thông báo kết quả qua tài khoản qua Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc số thuê bao di động chính chủ hay địa chỉ thư điện tử.

Đại tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội cho biết, với những trường hợp chưa đủ điều kiện cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 như sử dụng sim doanh nghiệp, chưa có thẻ thường trú, thẻ tạm trú có thời hạn… Phòng sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp với cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn trong quá trình cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Đồng thời, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội lập trang fanpage facebook hướng dẫn, phổ biến quy trình thủ tục cấp tài khoản định danh mức 2 để người nước ngoài nắm rõ, kịp thời giải đáp khó khăn vướng mắc trong quá trình làm thủ tục.

Không chỉ thể hiện sự sẵn sàng về kỹ thuật, nhân lực, bước đầu, mô hình cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 còn nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Thủ đô. Chuyển đổi số là cánh cửa mở rộng hội nhập không chỉ là giải pháp hành chính, định danh điện tử mức 2 còn mang ý nghĩa chiến lược, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng là điểm đến thân thiện, minh bạch, văn minh, hiện đại trong mắt bạn bè quốc tế./.

