Nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng sáng kiến Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, tối 19/11, tại thủ đô Sofia, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã tổ chức chương trình gặp mặt Nhóm nghị sỹ hữu nghị Bulgaria-Việt Nam kết hợp giao lưu văn hóa, ẩm thực với bạn bè Bulgaria, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tham dự chương trình có bà Rositsa Kirova - Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Bulgaria-Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Du lịch Quốc hội Bulgaria; bà Vesela Momcheva-Taun, Phó Chủ tịch Nhóm; các nghị sỹ Quốc hội Bulgaria thuộc nhiều đảng phái chính trị; ông Borislav Gutsanov - nguyên Bộ trưởng Lao động và Chính sách xã hội Bulgaria; đại diện Hội hữu nghị Bulgaria-Việt Nam cùng đông đảo bạn bè Bulgaria gắn bó với Việt Nam.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt, cán bộ Đại sứ quán, đại diện Hội người Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt bày tỏ vui mừng được đón tiếp đông đảo nghị sĩ và bạn bè Bulgaria, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của các đại biểu thể hiện sự quan tâm và tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam.

Đại sứ khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bulgaria được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ. Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Bulgaria trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước, cũng như tình cảm chân thành mà các thế hệ người dân Bulgaria dành cho Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược năm 2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo khuôn khổ và động lực để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực.

Trong năm 2026, hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, khoa học-công nghệ và du lịch.

Đánh giá cao vai trò của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Bulgaria-Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác nghị viện và quan hệ song phương, Đại sứ mong muốn các nghị sỹ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán, thúc đẩy những sáng kiến hợp tác thiết thực, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của Hội hữu nghị Bulgaria-Việt Nam, các thế hệ bạn bè Bulgaria, Hội người Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria trong việc thúc đẩy giao lưu, kết nối và hợp tác giữa hai nước.

Khách mời nghe giới thiệu về món phở và nem của Việt Nam. (Ảnh TTXVN phát)

Phát biểu tại sự kiện, bà Rositsa Kirova khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, quan trọng của Bulgaria tại Đông Nam Á, đồng thời nhấn mạnh vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy đối thoại chính trị, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác song phương.

Theo bà, năm 2025 là dấu mốc đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, thể hiện quyết tâm đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và du lịch.

Bà Rositsa Kirova cho rằng quan hệ Bulgaria-Việt Nam không chỉ được xây dựng trên cơ sở các văn kiện và thỏa thuận hợp tác mà còn được nuôi dưỡng bằng những ký ức, tình cảm và sự gắn bó của nhiều thế hệ nhân dân hai nước.

Đặc biệt, bà đánh giá cao dự án sách “Chạm đến Bulgaria” do Đại sứ quán Việt Nam chuẩn bị, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước và văn hóa Bulgaria. Bà coi đây là sáng kiến giàu ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm và trân trọng của Việt Nam đối với đất nước, con người Bulgaria.

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất đồng và chia rẽ, bà Rositsa Kirova nhấn mạnh ngoại giao văn hóa có vai trò quan trọng trong kết nối con người, thúc đẩy sự hiểu biết và củng cố lòng tin giữa các quốc gia.

Bà cũng cho biết Nhóm nghị sỹ hữu nghị Bulgaria-Việt Nam hiện có 30 thành viên, trong đó có nhiều Chủ tịch các ủy ban của Quốc hội Bulgaria, cho thấy sự quan tâm và ủng hộ của các nghị sỹ đối với việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm chế biến hai món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam là nem và phở.

Dưới sự hướng dẫn của đầu bếp Việt Nam và phu nhân các cán bộ Đại sứ quán, các nghị sỹ và khách mời Bulgaria trực tiếp tham gia gói nem, tìm hiểu cách chuẩn bị nguyên liệu và các công đoạn chế biến phở.

Qua hoạt động này, bạn bè Bulgaria có dịp khám phá sự phong phú, tinh tế và những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Trong không khí thân tình, cởi mở, các đại biểu cùng thưởng thức những món ăn truyền thống Việt Nam, trao đổi về văn hóa, du lịch và triển vọng mở rộng giao lưu, hợp tác giữa hai nước.

Thông qua việc kết hợp gặp mặt Nhóm nghị sỹ hữu nghị với các hoạt động trải nghiệm văn hóa ẩm thực, chương trình đã tạo cơ hội để bạn bè Bulgaria tìm hiểu trực tiếp về đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy hiệu quả ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân, góp phần củng cố nền tảng hữu nghị truyền thống, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Bulgaria ngày càng phát triển sâu rộng và bền vững./.

Đưa hương vị Việt Nam vươn xa tại thị trường Bulgaria và Đông Nam Âu Những tiếp xúc tại Hội chợ quốc tế Interfood & Drink tạo cơ sở để tiếp tục giới thiệu sản phẩm Việt Nam tới đối tác, tìm kiếm cơ hội đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối ở Bulgaria và Đông Nam Âu.