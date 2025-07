Cháy kho phụ kiện tại cửa hàng điện thoại ở trung tâm thành phố Cần Thơ

Lúc 9 giờ 10 phút ngày 10/7, tại cửa hàng bán điện thoại di động KingPhone trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản.

Vào thời gian trên, nhân viên cửa hàng phát hiện lửa bùng phát từ căn phòng chứa phụ kiện điện thoại nên chạy sang thông báo cho cán bộ Công an khu vực đang trực tại Nhà thông tin ở đối diện.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy tại chỗ dùng bình chữa cháy dập lửa, đồng thời báo cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Cần Thơ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố đã huy động 45 cán bộ, chiến sỹ cùng 3 xe chữa cháy có mặt kịp thời phối hợp với lực lượng quân sự, công an khu vực, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để khống chế ngọn lửa, không để cháy lan ra các nhà xung quanh.

Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp Công an thành phố đã khống chế, dập tắt toàn bộ đám cháy.

Ngọn lửa xuất phát từ bên trong phòng dưới tầng trệt cửa hàng rồi cháy lan ra. Nguyên nhân ban đầu xác định do chập điện.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhiều tài sản bên trong cửa hàng điện thoại bị thiêu rụi.

Cửa hàng điện thoại trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ngôi nhà kế bên là cửa hàng kinh doanh thiết bị đèn chiếu sáng cũng bị lửa cháy một phần bảng hiệu, vách kính.

Anh Nguyễn Hoàng Vũ, chủ căn nhà số 124 kế bên, cho biết khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, khi anh đang ở ngoài thì nhận tin cửa hàng điện thoại bên cạnh đang cháy.

Lúc này, cửa hàng của anh Vũ đóng cửa, anh vội chạy về thì thấy lực lượng chức năng đang dập lửa.

"May mắn vụ cháy xảy ra vào ban ngày nên được phát hiện kịp thời. Nếu cháy ban đêm khi các cửa hàng đều đóng cửa thì có thể thiệt hại rất lớn," anh Vũ nói.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

Đà Nẵng: Cháy kho chứa vải phế liệu đóng kín cửa nằm trong khu dân cư Do bên trong nhà kho chứa vải phế liệu dễ bắt lửa, ngọn lửa lan nhanh và phát sinh lượng khói lớn khiến lực lượng chức năng phải sử dụng mặt nạ chống độc, chia thành nhiều mũi tiếp cận.