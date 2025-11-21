Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Séc thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-22/11/2025.

Chiều 21/11, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil thăm chính thức Việt Nam; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và năm đầu tiên triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Séc cũng như vào thời điểm Việt Nam đang tiến hành Kỳ họp thứ 10, Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Chuyến thăm góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil đã thay mặt Chính phủ Séc trao tặng số tiền tương đương 3,5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định mặc dù thế giới đã trải qua nhiều biến động sâu sắc nhưng quan hệ Việt Nam-Séc luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp và phát triển tích cực; nêu rõ Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự hỗ trợ quý báu mà Cộng hòa Séc đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như xây dựng và phát triển hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Cộng hòa Séc, Đối tác Chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu; nhấn mạnh thời gian qua, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, trong đó nổi bật là chuyến thăm chính thức Séc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (1/2025) và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Séc Petr Fiala (4/2023).

Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam, ấn tượng về những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế cũng như nền văn hóa và ẩm thực Việt Nam.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các vị lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn Quốc hội Cộng hòa Séc sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo, Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và 50 năm thống nhất đất nước; cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã đơn phương miễn thị thực cho công dân Séc.

Chủ tịch Thượng viện Séc cũng bày tỏ hài lòng về sự thành công của các hoạt động kết nối giữa đoàn doanh nghiệp Séc và các doanh nghiệp Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm; khẳng định Cộng hòa Séc luôn mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Ghi nhận các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil khẳng định, Quốc hội Séc ủng hộ và sẽ tiếp tục thúc đẩy các nước thành viên còn lại của Liên minh châu Âu (EU) sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Trong không khí hữu nghị, chân tình và cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước; đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, thể hiện qua các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo hai bên, cũng như sự hợp tác hiệu quả giữa hai Quốc hội.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng để thúc đẩy, mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa hai Quốc hội trong tổng thể quan hệ hai nước, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao Quốc hội, các Ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sỹ hữu nghị, nhóm nghị sỹ nữ và nghị sỹ trẻ, nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nghị viện; hợp tác trong việc giám sát, đôn đốc và hỗ trợ hai Chính phủ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Hai bên đánh giá hợp tác thương mại-đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước; hoan nghênh các dự án hợp tác giữa hai nước tại Việt Nam như Nhà máy sản xuất ôtô Skoda và Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 tại tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hai bên nhất trí sớm xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Séc giai đoạn 2025-2026; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, lao động, du lịch, năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân, quốc phòng-an ninh, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, hợp tác địa phương...; khuyến khích các hãng hàng không hai bên nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước nhằm thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế song phương.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đề nghị chính quyền các cấp Cộng hòa Séc tiếp tục tạo thuận lợi cho Cộng đồng người Việt Nam tại Séc hội nhập và ổn định cuộc sống; khẳng định cộng đồng là nhịp cầu nối sống động của tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam - Séc nói riêng và quan hệ Việt Nam-EU nói chung. Chủ tịch Thượng viện Séc khẳng định chính quyền và nhân dân Séc luôn ủng hộ và dành tình cảm yêu mến đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Thượng viện Séc đã trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Séc vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Trước đó, Chủ tịch Thượng viện Séc đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

